討債變綁票！債主遭暴打強索240萬驚險跳車逃死　4惡煞下場慘

▲彰化男子上門討債反遭設局綁架暴打勒索240萬元。（圖／Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名許姓男子因網路簽賭積欠15萬元賭債，竟設局誘騙林姓債主，夥同三名友人，持狼牙棒、鐵條等凶器將林毆打成傷，更用麻繩綑綁手腳，強押上車逼討240萬元，林趁隙跳車逃脫報警，整起事件才曝光。彰化地院審結，主謀許男遭判5年重刑，其餘共犯分處1年6個月至2年2個月不等徒刑。

依據判決書內容指出，許男為躲避賭債，2023年6月間先委託陳姓友人假扮表哥與林男周旋。6月29日晚間，許男誘騙林男至彰化住處後，突然翻臉指控對方是詐騙集團，與在場的陳姓、莊姓友人持狼牙棒、鐵條等凶器狂毆林男，造成其頭部撕裂傷、雙耳鼓膜穿孔等重傷。粘姓男子則在鐵門外把風阻擋逃脫。三人更以麻繩綑綁林男手腳，強押上車前往台中取款。

車輛行駛至台中太平區時，莊男因不滿許男索討金額過高發生爭執，私下替林男鬆綁。途中林男趁著3人為了錢起口角，聽到他們說「錢不要了，回漢寶挖洞埋起來」之際，冒險跳車逃入社區求救。警方事後依據林男傷勢及監視器畫面，確認陳男確持狼牙棒作案，現場更查獲作案用麻繩。

法院審理認為，許男辯稱林男是詐騙集團，卻無法解釋為何事發後才通報165反詐騙專線，為強取財物，不僅糾眾犯案，更以暴力毆打、限制行動等不法手段逼迫被害人交付款項，雖最終未能得逞，但已對被害人人身安全造成嚴重危害，導致其身心受創，犯罪情節重大。

在量刑方面，合議庭綜合考量許嫌全盤否認犯行、部分共犯坦承犯案，以及四名被告均未賠償被害人損害等因素，依涉案情節輕重分別判刑。主嫌許男因觸犯攜帶凶器強盜未遂罪，遭判處5年有期徒刑；其餘三名共犯則依共同犯三人以上攜帶凶器剝奪他人行動自由罪，分別判處1年6個月至2年2個月不等刑期。全案可上訴。