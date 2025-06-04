　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

S級菜色！「便當1配菜放滿滿」傻爆他　全場吵翻：必吃很下飯

▲自助餐。（圖／ETtoday資料照）

▲原PO無法接受冬粉當作一道菜。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

不少人最討厭的便當菜色有螢光咖哩、三色豆與豆芽。而一名網友直言，每次看到冬粉都會莫名傻眼，「為什麼很多便當店都把冬粉當作一樣菜呢？」文章曝光後，網友反應卻是兩極化，「外送便當看到冬粉我會生氣」、「當然能當配菜呀，尤其是會炒、能炒出香辣，很下飯」。

一名網友在Threads納悶表示，為何很多便當店的菜色，都會把冬粉當作一道菜，因為以他的認知來說，並不覺得冬粉可以算是菜，因此想問問看大家看法？

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章曝光後，網友兩極化回應，「我很愛那個冬粉，但我也覺得它為什麼是菜？為什麼不能當作主食」、「同意，我覺得冬粉不能當一格菜，還有菜脯、鹹菜跟那種菜心罐頭放一格也超級令人生氣」、「外送便當看到冬粉我會生氣」、「我昨天中午的便當也有，價格100元覺得配菜很貴」；「我很喜歡耶，如果看到有冬粉，我會叫老闆娘三格全部幫我放冬粉」、「當然能當配菜呀，尤其是會炒、能炒出香辣，很下飯」、「便當店如果有冬粉，我必吃」。

有人也解釋，「冬粉是便當業者的最愛，成本最便宜，大多客人也喜歡」、「螞蟻上樹是一道川菜」、「成本問題，一點點乾貨泡水就能煮很多，而且烹飪速度快、出餐容易，面對大量快速的便當店根本是S級食材」。

其他網友也點名，「炒南瓜或蒸南瓜能不能算是一道菜？我是無法接受的」、「三色豆才不是菜」、「還有電話捲（海茸），很多人討厭，但我就超愛」、「被當配菜很怪的有：冬粉、馬鈴薯、南瓜...滿滿的碳水」、「三色豆、電話線、蘿蔔炒蛋是最噁三劍客」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
549 2 7139 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／啦啦隊老闆襲臀熊抱畫面曝　噁傳暴乳片喊：想吃豆花
快訊／台積電飆漲！　台股收盤大漲491點
王少偉遭女閨蜜手插內褲裡！　自爆出遊同房：一直被拍到
5個月66名急診醫逃離！醫嘆：我們身上濕透仍為病人撐傘
快訊／南韓新總統李在明　發布首波「內閣名單」
詐團軍師黑吃黑850萬　「奢豪背骨仔」被丟醫院離奇亡
周杰倫遭圍堵「恐怖畫面曝光」　杜哥慘摔骨折
快訊／5縣市「大雷雨警戒」　持續炸1小時

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

轉乘捷運更快！高鐵左營站連通道明年3月動工　少搭3段手扶梯

S級菜色！「便當1配菜放滿滿」傻爆他　全場吵翻：必吃很下飯

作文寫「高歌離席」被圈起來打問號！大票人震驚：原來沒這成語

浪漫破表！消防員拍婚紗「倒吊之吻」來真的　網友狂喊恭喜

快訊／5縣市「大雷雨警戒」　持續炸1小時

快訊／雨區擴大！8縣市豪大雨特報

想出國放鬆「可以請一個月的假嗎？」　過來人曝經驗：超爽的

屏東「有錢老闆求娶」要生育！男神回1句　全場笑爛：超上進

查墾丁地圖！他驚見「台灣1景點」超頂　大票人推：比日本更厲害

捲富商小三風波！啦啦隊女孩「Dora今日球場應援請假」

【驚悚命案現場】5男為20歲正妹開戰　26歲男腹背遭捅2刀身亡

【駕訓班沒教我啊！】首次租車遇引擎手煞用按的她超崩潰QQ

【驚險瞬間】騎士待轉區等紅燈！綠燈亮突往左切嚇壞後車

【暗爽藏不住】李多慧問小朋友「最喜歡的啦啦隊是？」下秒變身表情包XD

【考考數鈔達人】隨機抽幾張出來她迅速俐落報出正解！

【獲救婦現身】婦免費遊泰被賣掉　她曝「沒人要救我」

11歲小泡芙問「還抱得動我嗎」　劉畊宏：不管妳幾歲，我都可以

【有這樣的校長你還想畢業？】東石高中校長畢典大跳16蹲嗨爆全場

【給狗狗結紮預告！】一旁的前輩狗狗默視：我懂你的痛

【誰說我不能辣】小學弟弟誤穿姊姊的短版辣妹衣XD

轉乘捷運更快！高鐵左營站連通道明年3月動工　少搭3段手扶梯

S級菜色！「便當1配菜放滿滿」傻爆他　全場吵翻：必吃很下飯

作文寫「高歌離席」被圈起來打問號！大票人震驚：原來沒這成語

浪漫破表！消防員拍婚紗「倒吊之吻」來真的　網友狂喊恭喜

快訊／5縣市「大雷雨警戒」　持續炸1小時

快訊／雨區擴大！8縣市豪大雨特報

想出國放鬆「可以請一個月的假嗎？」　過來人曝經驗：超爽的

屏東「有錢老闆求娶」要生育！男神回1句　全場笑爛：超上進

查墾丁地圖！他驚見「台灣1景點」超頂　大票人推：比日本更厲害

捲富商小三風波！啦啦隊女孩「Dora今日球場應援請假」

蔡依珊罕曬絕美母女合照　大嫂林牧潔：我婆婆也太年輕

台鹽攜手璞育推長照送餐　500人次長輩吃到塩麴健康餐盒

快訊／台股收盤大漲491.16點　台積電飆漲40元至990

食物外送「包裝完整、溫度穩定」納管　食藥署：違規最高罰2億

轉乘捷運更快！高鐵左營站連通道明年3月動工　少搭3段手扶梯

6/4中國《戰車世界》禁直播！玩家被Ban傻眼...網笑：此地無銀

大谷翔平3支0！弗里曼再見安打、蒙西雙響　道奇逆轉勝保首位

87歲周遊陷低潮！前夫進ICU「要插管、氣切」　李朝永寵妻帶出國

羅志祥上網巧遇「南部羅志祥」動作神複製　連麥還被讚：聲音真像小豬

李在明上任後中韓關係會回溫嗎？　陸專家分析：將重視中國市場

【駕訓班沒教我啊！】首次租車遇引擎手煞用按的她超崩潰QQ

生活熱門新聞

為進台積電！渣男工程師「肉體換內推」狂睡科技女

呂秋遠孩生母正面對決！律師揭「最大敗筆」

正妹房客要「肉體抵房租」　他見身材點頭了

加油「1錯誤習慣」最高恐罰10萬　一票車主不知！

健身教練超自律卻罹癌！醫揪出原因

台灣啦啦隊女孩「誰是清流？」　一票點名她

快訊／雨勢升級！　10縣市豪大雨特報

鋒面滯留！　「雨最大」地區曝

愛女畢業「爸氣」慶祝　11座超大花圈排校門

走到哪都有人愛！「天生人氣王」TOP5星座

快訊／4縣市豪大雨特報！下到晚上

火鍋店「自備容器外帶」被店員兇！她錯愕：是單點的欸

「1超級水果」護心、防失智！死亡風險降21％

愛上就不放手！「感情最專情」TOP 3星座

更多熱門

相關新聞

鐵路便當節6/6起登場　列車陶瓷款特價799限量開賣

鐵路便當節6/6起登場　列車陶瓷款特價799限量開賣

台鐵「第10屆鐵路便當節」6月6日至9日將在台北車站登場，台鐵攜手台灣菸酒首推「台鐵限定」的「芭芒柳精釀啤酒」，以及在高雄秒殺的N規模型「2025微笑冠軍號」彩繪列車，台鐵總經理馮輝昇表示，今年便當節估將吸引破50萬人次、千萬營收，創下歷年新高。

台鐵美食-1！貢寮「阿生便當」宣布熄燈

台鐵美食-1！貢寮「阿生便當」宣布熄燈

高雄學餐便當裡有蟑螂　他吃一半才發現

高雄學餐便當裡有蟑螂　他吃一半才發現

垃圾桶驚見完整2便當！後段香燈腳餓喊心痛

垃圾桶驚見完整2便當！後段香燈腳餓喊心痛

台鐵響應博物館日推「幸福食客便當」　5/12限定8天開賣

台鐵響應博物館日推「幸福食客便當」　5/12限定8天開賣

關鍵字：

螞蟻上樹便當菜色炒冬粉下飯

讀者迴響

熱門新聞

台股爆鉅額違約交割　僅次川普關稅衝擊大跳水

從「司機保鑣」變成建商集團總裁　自嘲是閻羅王拒收的窮小孩

林正杰病逝！家屬訃告曝：患肺腺癌8年

為進台積電！渣男工程師「肉體換內推」狂睡科技女

凌虐嫩妹逼接客！「霸道總裁」夫妻重判定讞

黃仁勳「30秒短片」被炎上！　連大老都怕到噤聲

前天氣女孩3夜情偷吃靈療網紅！露骨對話全曝光

蹦闆砸800萬開店！「營業3天爆員工走一半」親揭內幕　緊急暫停營運

容易疲勞！　醫揭「真正元凶」：一點一滴透支身體能量

YouTube不再支援7款iPhone與iPad

台中人「免費遊泰」整團賣掉！　5人生死不明

她手機定位在「西子灣海中」　爸媽見屍痛哭

內湖母女被騙1200萬輕生　詐團竟是台灣知名珠寶商

呂秋遠孩生母正面對決！律師揭「最大敗筆」

金正恩「腦出血昏迷」死訊瘋傳　南韓發聲了

更多

最夯影音

更多

【驚悚命案現場】5男為20歲正妹開戰　26歲男腹背遭捅2刀身亡

【駕訓班沒教我啊！】首次租車遇引擎手煞用按的她超崩潰QQ

【驚險瞬間】騎士待轉區等紅燈！綠燈亮突往左切嚇壞後車

【暗爽藏不住】李多慧問小朋友「最喜歡的啦啦隊是？」下秒變身表情包XD

【考考數鈔達人】隨機抽幾張出來她迅速俐落報出正解！

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面