S級菜色！「便當1配菜放滿滿」傻爆他　全場吵翻：必吃很下飯

▲原PO無法接受冬粉當作一道菜。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

不少人最討厭的便當菜色有螢光咖哩、三色豆與豆芽。而一名網友直言，每次看到冬粉都會莫名傻眼，「為什麼很多便當店都把冬粉當作一樣菜呢？」文章曝光後，網友反應卻是兩極化，「外送便當看到冬粉我會生氣」、「當然能當配菜呀，尤其是會炒、能炒出香辣，很下飯」。

一名網友在Threads納悶表示，為何很多便當店的菜色，都會把冬粉當作一道菜，因為以他的認知來說，並不覺得冬粉可以算是菜，因此想問問看大家看法？

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文章曝光後，網友兩極化回應，「我很愛那個冬粉，但我也覺得它為什麼是菜？為什麼不能當作主食」、「同意，我覺得冬粉不能當一格菜，還有菜脯、鹹菜跟那種菜心罐頭放一格也超級令人生氣」、「外送便當看到冬粉我會生氣」、「我昨天中午的便當也有，價格100元覺得配菜很貴」；「我很喜歡耶，如果看到有冬粉，我會叫老闆娘三格全部幫我放冬粉」、「當然能當配菜呀，尤其是會炒、能炒出香辣，很下飯」、「便當店如果有冬粉，我必吃」。

有人也解釋，「冬粉是便當業者的最愛，成本最便宜，大多客人也喜歡」、「螞蟻上樹是一道川菜」、「成本問題，一點點乾貨泡水就能煮很多，而且烹飪速度快、出餐容易，面對大量快速的便當店根本是S級食材」。

其他網友也點名，「炒南瓜或蒸南瓜能不能算是一道菜？我是無法接受的」、「三色豆才不是菜」、「還有電話捲（海茸），很多人討厭，但我就超愛」、「被當配菜很怪的有：冬粉、馬鈴薯、南瓜...滿滿的碳水」、「三色豆、電話線、蘿蔔炒蛋是最噁三劍客」。