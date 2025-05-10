福食被糟蹋！垃圾桶驚見「完整2便當」　後段香燈腳餓喊心痛

▲看到便當被亂丟，不少信徒很心痛。（圖／翻攝自FB／白沙屯媽祖ㄟ香燈腳，下同）



記者鄺郁庭／綜合報導

白沙屯媽祖目前已在回鑾，整趟進香行程中，不少善心人士熱心提供福食便當與補給物資，盼讓香燈腳補充體力，有人卻看到完整的便當被丟入垃圾桶的畫面，痛心直呼「請你們愛惜食物好嗎？」畢竟便當都是志工們辛辛苦苦、汗流浹背準備的。照片一出，許多人也傻眼又氣憤。

有網友在「白沙屯媽祖ㄟ香燈腳」貼出照片，語重心長地表示，「媽祖婆看了都會感嘆」，呼籲大家別再糟蹋食物，因為每一份便當都是志工兩天前就開始準備的心血，尤其許多都是長輩組成的千歲團，「沒有人欠你們的，請你們愛惜食物好嗎？」

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從照片中可見，一個套著紅色塑膠袋的垃圾桶中有兩個便當，看起來裡面的食物幾乎沒動，疑似動都沒動就被丟到垃圾桶。還有一張照片是幾袋粉紅垃圾袋被棄置在民宅牆邊，周遭更散落著大量未整理的紙餐盒、紙杯、塑膠碗與食物殘渣，彷彿臨時垃圾山般橫陳在街邊，畫面凌亂不堪。

另一張照片則至少10多份麵包與沙拉盒直接躺在地上，有些盒裝被丟棄得四散凌亂，有的甚至也是沒人動過。就有人爆料，這張照片背後的故事，是有遊覽車司機拿下車，請工作人員幫忙處理、分類，被看不下去的工作人員爆發，「拿了不吃放在車，直接丟車上垃圾桶，糟糕透頂。」

照片一出，不少網友也看得相當心疼，「看了心好痛，我們走在海放區的後段班，是完全沒有什麼食物可以吃的，常常會靠喝水止餓」、「不吃就不要拿，請不要浪費」、「看到這個很痛心欸！我們走急行軍！回程也都拿不到東西吃，只有一些麵包果腹。」

也有人直嘆，「很多浪費都是幫同伴拿，結果對方也幫你拿，發物資的也不要硬塞」、「我們今天第一次參加，我們里長行前都有在叮嚀我們，只拿必須的、不要浪費！我們都做到了，連垃圾都盡量自己帶回來。」