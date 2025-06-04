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曾嗆日本是「敵國」！李在明當選南韓總統　石破茂盼推動日韓會談

▲▼日本首相石破茂4日，針對李在明當選南韓總統表達祝賀。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相石破茂4日，針對李在明當選南韓總統表達祝賀。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓新任總統李在明今（4）日正式就職。對此，日本首相石破茂在例行記者會上恭喜李在明，表示向南韓的民主和選民致上敬意，強調今年適逢日韓外交正常化60周年，而南韓是日本的重要鄰國，因此期盼能夠活絡民間與官方交流，並延續「穿梭外交」，早日推動和李在明進行日韓會談。

根據《日本放送協會》，石破茂4日上午在首相官邸，針對李在明當選第21屆總統一事表示，「在此向韓國的選民致敬，並恭祝李在明當選總統！今年適逢日韓外交關係正常化60周年，期盼能夠促進日韓兩國包含民間在內的頻繁交流。尤其日韓兩國皆面臨少子化、高齡化、過度集中首都（東京、首爾）的問題。」

石破茂表示，「同時，在與美國同盟關係下所發展出的外交與國防安全政策，日韓兩國多有類似之處。因此，活絡日韓、美日韓合作，具有相當重大的意義。」

▲▼南韓總統李在明4日在國會宣誓就職。（圖／路透）

▲南韓總統李在明4日在國會宣誓就職。（圖／路透）

另外，過去李在明曾針對福島核電廠廢水排放議題嚴厲批評日本，並表示日本是「敵國」。對於未來日韓關係的發展，石破茂也表示，「儘管有先前（反日）的發言，但李在明競選總統時曾稱日本是重要的夥伴、甚至表示非常喜歡日本。我認為，我國（日本）應該要敞開胸懷，積極和南韓展開交流，而政府將率先致力推動日韓關係發展。」

據悉，日本前首相岸田文雄在任時，曾和時任南韓總統尹錫悅恢復發展「穿梭外交」，拯救降至冰點的日韓關係。對此，石破茂強調，應儘快推動日韓領導人會談、會晤李在明，「無論韓國是哪一個政府執政，『穿梭外交』的重要性從不曾改變。」

根據日媒《富士新聞網》，石破茂也透過南韓駐日本大使館，向李在明表達祝賀，「韓國對日本而言是重要的鄰國，兩國應該在國際社會的各種議題下，以夥伴關係展開合作。綜觀眼下戰略環境，日韓關係的重要性不曾改變。同時，日韓美三國的合作也相當重要。將以1965年日韓關係正常化為基礎，持續推動日韓關係發展，重視並擴大民間交流。」

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