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日本新生兒數「首跌破70萬人」創新低　人口萎縮提早15年

▲▼日本一名嬰兒接種卡介苗疫苗。（圖／路透）

▲日本新生兒數創新低，人口萎縮提早15年。（示意圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本厚生勞動省公布最新數據，2024年日本國內新生兒數僅68萬6061人，較前一年大減4萬1227人，不僅是連續第9年出生人數下滑，更是自開始統計以來，首次跌破70萬大關，少子化問題越發嚴峻。

根據《日本放送協會》報導，日本2024年的出生嬰兒數僅68萬6061人，創下自1899年開始統計以來首度跌破70萬人大關的新低紀錄。國立社會保障暨人口問題研究所曾經預測，日本每年的新生兒數會在2039年跌至68萬人，沒想到實際進度足足提早了15年，讓人口萎縮的警訊再度升溫。

這個數字對比1949年第一次嬰兒潮的269萬人高峰，僅剩不到四分之一。調查指出，新生兒人數減少的情形遍及全日本所有都道府縣。

除了出生人數下滑，生育率也降到新低，2024年為1.15，比前一年再跌0.05個百分比，創下自1947年統計以來最低紀錄。生育率指女性一生平均生育子女數。

其中東京都僅0.96為全國最低，宮城縣和北海道分別為1.00和1.01；而沖繩縣則以1.54穩居最高，其次是福井縣1.46，鳥取、島根以及宮崎等縣皆為1.43。

另一方面，過去一年的死亡人數再創新高，2024年共有160萬5298人過世，較2023年增加2萬9282人，造成人口自然減少91萬9237人，較2023年暴增超過7萬人，再度刷新紀錄。

雖然結婚對數略增至48萬5063對，比2023年多出1萬多對，但與10年前相比仍減少超過15萬對。厚生勞動省認為，新生兒數減少的主要原因為年輕人口減少、晚婚以及晚育。

 
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