李在明當選南韓總統　綠黨團祝賀：盼未來台韓合作深化

▲南韓新任總統李在明。（圖／達志影像／美聯社）



記者杜冠霖／台北報導

南韓第21屆總統大選結果揭曉，由共同民主黨候選人李在明以49.42%的得票率勝出，順利當選新任總統。對此，民進黨團今（4日）受訪時表示，對韓國民主選舉行使都予以尊重，最重要的是，未來跟韓國之間還有很多經貿文化方面需要合作，這是政府不會偏廢的工作，祝福都在亞洲的好朋友們，我們一起負有防禦印太安全共同責任，希望未來台韓合作可以深化，相信外交部會做必要處置。

李在明主打「國益優先、實用主義」的外交路線，展現出與前總統文在寅不同的務實轉向，尤其在對北韓（朝鮮）政策的優先順序與論述上也大幅調整。

對於外交部何時發賀電，民進黨團幹事長吳思瑤表示，外交部會循往例做適當處理，對韓國民主選舉行使都予以尊重，最重要的是，未來跟韓國之間還有很多經貿文化方面需要合作，這是政府不會偏廢的工作，祝福都在亞洲的好朋友們，我們一起負有防禦印太安全共同責任，希望未來台韓合作可以深化，相信外交部會做必要處置。

綠委王定宇表示，韓國總統補選已經完成，恭喜韓國用民主方式選出新總統，也祝福李在明帶領韓國更繁榮、進步，我們都是印太地區第一島鏈核心國家，李在明有對此提出一些政策，不管他親美或親中，選舉時期跟實質施政作法還要觀察跟溝通。

王定宇指出，第一島鏈局勢也非單一國家可以決定，從台美日韓菲澳各國互動會有不同發展，持續觀察李在明政策、態度跟用人。

