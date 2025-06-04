快訊／南韓新任總統李在明　發布首波「內閣名單」

▲南韓總統李在明4日下午抵達位於首爾市龍山區的總統辦公室。（圖／達志影像／newscom）
記者羅翊宬／編譯
南韓總統李在明今（4）日正式宣誓就職。稍早，李在明已經抵達位於首爾市龍山區的總統辦公室，並發表首波「內閣名單」，包括國務總理、國家情報院長、總統辦公室幕僚等。
根據韓媒《YTN News》最新消息，李在明稍早發布首波內閣人選，其中國務總理一職將提名黨內親李派人士金民錫、國家情報院長為李鍾奭、總統辦公室國家安保室長為魏聖洛、總統辦公室秘書室長為姜勳植、總統辦公室警護室長為黃仁權。
▲南韓總統李在明4日下午抵達位於首爾市龍山區的總統辦公室。（圖／達志影像／newscom）
記者羅翊宬／編譯
南韓總統李在明今（4）日正式宣誓就職。稍早，李在明已經抵達位於首爾市龍山區的總統辦公室，並發表首波「內閣名單」，包括國務總理、國家情報院長、總統辦公室幕僚等。
根據韓媒《YTN News》最新消息，李在明稍早發布首波內閣人選，其中國務總理一職將提名黨內親李派人士金民錫、國家情報院長為李鍾奭、總統辦公室國家安保室長為魏聖洛、總統辦公室秘書室長為姜勳植、總統辦公室警護室長為黃仁權。
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