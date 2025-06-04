快訊／南韓新任總統李在明　發布首波「內閣名單」

南韓第21屆總統大選結果揭曉，由61歲的共同民主黨候選人李在明以49.42%的得票率勝出，順利當選新任總統。對於中韓關係是否有望走出，尹錫悅時的冷淡期，多名大陸專家對此分析認為，李在明有望將重新審視，與中國的經濟關係，並重視中國市場。