白宮罕見點名中國！警告南韓李在明「勿採模糊戰略」　提前示警

記者羅翊宬／編譯

李在明當選南韓第21屆總統。對此，美國白宮在發表祝賀聲明的同時，罕見提及反對且擔憂中國在全球民主國家施加影響力。美方此舉引發外界關注，被視為提前對李在明可能採取的「美中均衡外交」路線示警，也透露出美方對中方介入南韓政局的警覺性。

▲南韓總統李在明4日在國會宣誓就職。（圖／路透）

美國白宮於美東時間3日回覆《韓聯社》詢問時強調「韓美同盟堅若磐石」，但隨後卻補充，美方仍對中國在全球民主國家中進行干預與施壓感到憂心，並予以反對。美方的回應引起外界高度關注，因為在評論南韓選舉結果時，提及身為第三國的中國之案例相當罕見。

▲▼隨著李在明正式就職大韓民國總統，南韓總統辦公室再度升上象徵總統的鳳凰旗。（圖／達志影像／newscom）

《韓聯社》分析，白宮此番談話，可能是針對李在明過去對中國表現出相對友善的立場，釋放出希望南韓能夠與中國保持距離的訊號。尤其在美中緊張關係升溫之際，美國正積極強化與印太地區盟邦的安全合作，試圖牽制中國在區域的影響力。

另一方面，美國國防部近期也頻頻針對中國發出強硬言論，要求包括南韓在內的盟邦，避免在經濟上過度依賴中國，因此南韓進步派政府過去以來所強調的「國防安全依賴美國、經濟合作靠中國」的模糊戰略，將讓國防決策更加複雜。這也被解讀為美國明確反對「安美經中」路線。

此外，部分美國極右派人物對南韓總統大選結果反應激烈，包括前白宮戰略顧問班農（Steve Bannon）、極右媒體人羅拉．盧瑪（Laura Loomer）皆在社群平台上發文批評李在明，甚至宣稱「南韓已淪陷」，顯示部分美國保守派對南韓新政府的不信任。

▲南韓總統李在明、總統夫人金惠京。（圖／路透）

面對美方的疑慮，分析認為，李在明政府有必要在上任初期明確表達強化韓美同盟的立場，並透過外交溝通穩定雙邊關係。與此同時，中國可能也將施壓南韓恢復文在寅政府時期的平衡外交，讓新政府在美中之間的戰略選擇成為重要課題。

布魯金斯研究所韓國研究主席呂寅曄（Andrew Yeo）提醒，若南韓與中國保持密切關係，將對美方促使盟邦增加國防支出的努力形成挑戰。他呼籲美國能夠理解南韓在中韓關係與區域安全之間的政治敏感度，並予以尊重。

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