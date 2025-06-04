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李在明上任後中韓關係會回溫嗎？　陸專家分析：將重視中國市場

▲李在明上任後，陸專家認為，中韓關係有望改善。（圖／CFP）

▲李在明上任後，陸專家認為，中韓關係有望改善。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

南韓第21屆總統大選結果揭曉，由61歲的共同民主黨候選人李在明以49.42%的得票率勝出，順利當選新任總統。對於中韓關係是否有望走出，尹錫悅時的冷淡期，多名大陸專家對此分析認為，李在明有望將重新審視，與中國的經濟關係，並重視中國市場。

據《環球時報》報導，舉行總統大選前的最後一場記者會上，在回答關於對華關係的提問時，李在明表示，當選後會推行實用的外交政策，不管是中國，還是日本、俄羅斯、美國，都需要建立友好關係。他同時指出，韓美同盟是韓國外交的根基，將持續深化。

▲▼南韓總統李在明。（圖／路透）

▲李在明以49.42%的得票率，當選南韓總統。（圖／路透）

中國社科院亞太與全球戰略研究院研究員董向榮分析，李在明有訪華經歷，對中國有直接的觀感和初步的認識，對華態度較為客觀務實，「他的實用主義以國家利益為重，遵從自身對韓國國家利益的考量，不做無益之事，不像上屆政府那樣，迷戀所謂的『價值觀外交』，李在明可能會重新檢視，與中國的經濟關係，重視中國市場，以期助力韓國經濟發展。」

她同時表示，韓國是美國的盟友，韓美同盟是韓國外交的基礎，中韓之間應以策略夥伴關係為基礎進行互動，從實用主義角度出發，確定在何種情況下進行合作、如何進行合作等，「新政府上台後有望將採取較理性的態度，恢復並改善中韓關係。」

▲▼南韓總統李在明4日在國會宣誓就職。（圖／路透）

▲南韓總統李在明4日在國會宣誓就職。（圖／路透）

中國社科院亞太與全球戰略研究院副研究員王曉玲則表示，「近年來，整個韓國社會都認為，韓中關係太冷，這不符合兩國利益，因此李在明上台後，可能會做一些韓國民眾『看得到』的動作，例如，推動中韓自由貿易協定（FTA）第二階段的談判。」

上海對外經貿大學朝鮮半島研究中心主任詹德斌認為，「過去尹錫悅執政時期，中韓關係持續惡化，雖後期有所回暖，但未達到以前水準，李在明在競選中也強調，中韓關係的重要性，雖未提獨特政策，但關係可望回到較好狀態。」

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