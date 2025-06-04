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中正路改名惹議　綠黨團：權責在地方、中央沒人要強推

▲▼內政部長劉世芳 立法院內政委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲內政部長劉世芳。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

為推動轉型正義，內政部將中正路等改名事宜委託研究，研擬相關政策方案，引起藍營縣市首長砲轟。對此，民進黨團今（4日）表示，改路名權責在地方政府，台北市有麟洋路、台中盧秀燕也想新設勇緯路，當地方提出申請時中央酌予補助，發動者不是中央政府，沒有共識之前不宜強推，中央也沒有人要強推。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，就這次改路名事件上讓我們更深切理解，台灣轉型正義還有很漫長的路要走，要去除很多威權象徵符號、路名，社會目前共識仍然不足，也讓我們深刻體認到，轉型正義推動不能終止。

對於轉型正義，吳思瑤強調，即便再漫長、需要克服很多歧異，還是要持續推動，這是立院通過法律也是許多進步國家目標。

對於中正路改名議題，吳思瑤表示，沒有共識之前不宜強推，中央也沒有人要強推，發動者是地方政府權責，為何一直拿改路名為難內政部、劉世芳？不要主客易位，民進黨團立場清楚，轉型正義會持續強化，但還是需要社會共識，如果這件事情沒有地方政府要發起，這個話題也不需要持續。

綠委鍾佳濱則指出，轉型正義是社會各階層自主表現，去除威權遺緒部分 大家可以看到建國中學把威權銅像做變裝打扮，這也是去除威權遺緒作法。學生用創意方式表達對威權遺緒修正，若有助於轉型正義，像學生這種有創意方式，社會就會支持。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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轉型正義內政部地方政府劉世芳威權象徵中正路民進黨吳思瑤

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