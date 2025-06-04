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地方補助款仍創新高　綠嗆藍白「不能殺了人再叫民進黨急救」

▲▼立法院財政委員會審查「要求行政院立即足額撥付一般性補助款」一案，藍綠白立委爆發口角衝突 。（圖／記者崔至雲攝）

▲財政委員會審查「要求行政院立即足額撥付一般性補助款」一案 。（圖／記者崔至雲攝）

記者杜冠霖／台北報導

中央總預算遭立法院刪減636億元，行政院統籌刪減各縣市25%一般性補助款，約佔各縣市總預算1%，引起縣市首長跳腳，立院財政委員會今（4日）處理決議案，要求中央將地方補助補足，並邀請各縣市財政主管與會。對此，民進黨團表示，藍營一直說不能刪一般性補助款，但財劃法今年三月通過的、總預算一月決定的，如何回推適用？且賴清德就任後，原定今年照顧地方預算支持來到史上新高、1兆151億，即便被迫依照立法院決議刪減，仍是史上新高，藍白不能殺了人再叫民進黨急救，請自重。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，召委賴士葆排定用決議案方式推翻審查完成的總預算，這是違法違憲再加一會議，藍白永遠重蹈覆轍，早知如此何必當初？如果當時藍白沒有惡砍惡刪總預算、在當時覆議案能夠正面支持，總預算之亂就能撥亂反正，現在已經六月、年都過一半了，居然要用決議案推翻一月審查完畢的總預算案，法理上大有問題。

綠委鍾佳濱指出，財委會要討論中央政府總預算統刪939億、應恢復636億對地方一般補助款，民進黨團反對，因為於法無據，藍白知不知道他們刪了什麼？吳宗憲說只砍了一些吃吃喝喝預算，但已經刪除的303億，就包含國防部軍事設備68億、經濟部能源科技、沙崙能源園區1.5億、數發部補助AI23億、內政部生活圈道路4億、外交部參與國際會議3.2億、文化部數位典藏1億、水電等維持機關營運208億。

鍾佳濱說明，後來傅崐萁、黃國昌領銜，在今年1月統刪939億，如未達標另予補足，要求行政院自行調整、把刪減數補到939億，行政院根據預算法第11條，總預算通過後就這麼一次了，根據預算法第25條，政府不得於預算所定外動用公款，現在藍白透過立院決議要求行政院變更立院通過的預算，要求補足，現在預算已經定了，如何變更，當初藍白統刪有無附帶決議？沒有。

鍾佳濱也補充，救濟途徑是有的，行政院提出覆議案，當初藍白聯手反對，他們就是要行政院統刪939億、行政院也照做了，地方政府也請行政院提出追加預算，因為依法立法院不能提，今天召委說要受理院會交付的恢復636億、完全牴觸憲法規定，賴士葆一直說不能刪一般性補助款，財劃法今年三月通過的、總預算一月決定的，三月通過的財劃法如何適用一月通過的總預算？

財劃法部分，鍾佳濱表示，且財劃法規定清楚，次年度預算必須提早六個月前送交立法院審議，財劃法只能往後適用，如果藍白認為地方一般性補助款不得刪減，那是明年、無法回溯今年，唯一解套方式就是憲法法庭宣告114年度中央政府總預算無效，藍白不能殺了人再叫民進黨急救，請自重。

吳思瑤表示，賴清德就任後，原定今年照顧地方預算支持來到史上新高、1兆151億，無奈惡砍預算始作俑者是藍白，還要求行政院自行調整，即便這636億暫時不予撥放，賴清德政府編列給地方的預算依舊是史上新高，國民黨執政地方苦哈哈、民進黨執政地方富起來，即便被迫依照立法院決議刪減，仍是史上新高。

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