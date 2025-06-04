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地方補助遭刪！劉和然批「很惡意」　22縣市政府籲政院依法行政

▲▼ 台北市副市長林奕華、新北市副市長劉和然出席立法院財委會 。（圖／記者崔至雲攝）

▲台北市副市長林奕華出席立法院財委會 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

行政院統刪25％地方補助款，引起地方政府抨擊，行政院長卓榮泰近日提出追加預算636億元以解套，但各地方政府仍不滿。立法院財政委員會今（3日）邀22縣市政府出席商討該議題。台北市副市長林奕華、新北市副市長劉和然、台中市副市長鄭照新等人都出席。各地方政府呼籲行政院，應該遵照總統公告，回到依法行政的態度，不該刪減地方一般性補助款。

林奕華表示，大家都知道其實一般性補助款都是去年8月31日就知道今年會有多少一般性補助款，就會編入今年預算內，讓議會審查通過，現在都在執行之中，而今年一般性補助款是分文未刪的，不知道為什麼後來5/16台北市會收到刪掉27.3%這麼高比例的一般性補助款。

林奕華提到，這些一般性補助款，影響到兒童、弱勢、社福、教育，行政院應該要同理這些人的福利、教育，「絕對任何一筆錢都不可以少」，下午台北市政府會跟其他縣市到行政院提出相關訴願，希望中央可以聽到地方的聲音。

劉和然也說，他在地方服務10幾年，預算刪除這些他都懂，統刪就是不指定項目，讓地方政府可以自由調整，但是這次636億，行政院竟然全部放在一般性補助款，「這是非常惡意的作為」，這些經費關係到社福、教育、基礎建設等，這樣等於把預算審查變政治性思考，新北市少了30.44億，社福部分佔了16億，教育相關7.6億，基礎建設6.7億，這些都關係到民生問題。

劉和然說，今天到立法院來表達地方民眾的心聲，這樣的預算，行政院只要在統刪的項目上做一些調整，這些錢就馬上下來了，還是呼籲行政院即便有些政治性思考，但是民政的議題不可以拿來操作的。

鄭照新則提到，一般性補助款過去都沒有出現過統刪，何況立院預算審議沒有針對補助款刪減，行政院現在用違法的方式自行刪減，對地方財政運作相當不利，一般性補助款去年8月就核定了，這些都是在社福、教育、基礎建設，現在全部刪掉這麼大的比例，是非常誇張的情況。

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