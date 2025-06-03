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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

酸吳宗憲不瞭解總預算編列內容　行政院：應公開道歉

▲▼10日行政院會後，由發言人李慧芝、經濟部次長賴建信舉行記者會，轉述院長會中對對等關稅議題所做的裁示。（圖／記者湯興漢攝）

▲行政院發言人李慧芝。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院刪減114年度中央政府總預算，行政院為此統刪25%地方補助款，引起縣市政府跳腳，立委吳宗憲批「砍你的是吃吃喝喝的錢」。對此，行政院發言人李慧芝今（3日）表示，行政院自2024年8月底將總預算送至立法院審查至今已經超過9個月，距立法院2025年1月21日三讀總預算至今已近4個月，但吳委員似乎仍不瞭解中央政府總預算編列內容，也不清楚立法院刪減項目，應該公開道歉。

李慧芝強調，預算編列及審議都是依法定程序辦理，並受到決算程序以及審計程序的監督，政府機關不會浮編預算。然而，今年度中央政府總預算卻遭到大幅刪減，第1，國防部的武器裝備及零附件等軍事裝備及設施與國軍戰備工程68.8億元。

第2，經濟部的能源科技計劃如高雄海洋科技產業專區及沙崙智慧綠能科學城等專區維運與海事工程人力養成計劃1.5億元。第3，數位發展部補助AI、資安與軟體產業促進數位創新動能轉型升級等計畫23億元。

第4，內政部辦理生活圈道路交通系統建設計畫及永續提升人行安全計畫等4.1億元。第5，外交部參與國際會議及交流3.2億元。第6，文化部典藏及修護台灣作家手稿與畫作及電影等的典藏計畫1億元等。

此外，李慧芝也提到，包含水電費等維持機關營運的業務費也遭大幅刪減208億元，相關內容與吳宗憲委員所言「砍你的是吃吃喝喝的錢」差之千里。

李慧芝強調，在野黨立法委員若想彌補總預算三讀以及否決覆議所造成的困境，應該理性討論合法合憲救濟方式，例如日前有地方政府代表提出的追加預算方案，而非以政治語言誤導社會大眾。

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