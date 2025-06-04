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政院砍補助款地方跳腳　鄭照新：有什麼比人民生計重要？

▲▼台中市副市長鄭照新出席立院財政委員會。（圖／記者陳家祥攝）

▲台中市副市長鄭照新出席立院財政委員會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院統刪25％地方補助款，引起地方政府抨擊，民眾黨立院黨團提案「要求行政院立即足額撥付一般性補助款」，立院財政委員會今（4日）邀各地方政府代表商討。台中市副市長鄭照新說，一般性補助款牽涉到的都是民生建設，所謂統刪是要給行政部門裁量優先順序的空間，「如果中央政府覺得這預算不重要，那什麼預算比這重要？有什麼比市民生計重要？希望中央政府明確回答」。

鄭照新說，一般性補助款牽涉到的都是社福教育跟基礎建設，所以中低收入戶的補助或是嬰幼兒的托育補助，都會影響。撇開違法的部分，如果中央或是主計單位認為一般性補助款比其他的預算重要，「也就是告訴大家說，中央政府認為民眾或是台中市民的社福預算、育兒津貼、低收入補助，這些迫在眉睫的補助，比其他預算不重要」。

鄭照新指出，所謂的統刪就是給行政部門統一裁量優先順序的空間，如果中央政府覺得這樣的預算不重要，那什麼預算比這重要？中央政府必須要給予明確的答案，「有什麼比孩子的津貼重要？有什麼比少子化、或是在最需要育兒津貼時候的小夫妻，他們的生計重要？希望中央政府給我們一個明確的回答」。

「這不是數字，這是人民的生活。」鄭照新說，人民的生活、市民的生活在最關鍵的時候受到影響，台中市政府一年上繳給中央超過2000億，結果因為這32億要讓市民家人，原來口袋的錢拿不回來、不能夠養育自己的小朋友，這是什麼樣的優先順序邏輯？

鄭照新強調，立法院有立法院的議事規則跟程序，立法部門之間的互動都尊重，但是希望透過討論能讓地方政府有機會發聲，「如果今天地方政府千里迢迢來代表台中市民，卻沒有發聲的機會，我想台中市民會非常失望跟氣餒」。

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