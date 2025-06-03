與民間搶人才！　卓榮泰宣布6月起給公職獸醫師每月最高3萬獎金

▲行政院長卓榮泰今宣布，6月起要提供公職獸醫師每月1到3萬不等的「不開業獎金」。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

為了穩固守護防疫第一線，將提升公職獸醫師、獸醫佐薪資待遇，行政院長卓榮泰今（3日）宣布，決定從6月1日開始，提供每位公職獸醫師、獸醫師佐每月1到3萬元的不開業獎金，實際行動改善薪資結構，縮小與民間獸醫薪資差距。

卓榮泰表示，獸醫師不僅守護動物健康，更直接影響公共衛生安全與經濟發展。回顧1997年口蹄疫爆發，帶來重創我國經濟的慘痛教訓。到之後嚴守非洲豬瘟，控制禽流感、狂犬病等每一場防疫戰役，背後都有一群公職獸醫師默默堅守崗位的身影。

卓榮泰說，為穩固這道重要防疫堡壘，決定從6月1日開始，提供每位公職獸醫師、獸醫師佐每月1到3萬元的不開業獎金，實際行動改善薪資結構，縮小與民間獸醫薪資差距，讓優秀人才安心留任、樂意投入。

「但是，隨著防疫、檢疫與動保業務日益繁重，加上民間獸醫市場薪資吸引，造成公職獸醫人才流失，已嚴重威脅防疫體系穩定。」卓榮泰指出，他與總統賴清德都認為，照顧好防疫第一線人員，才能穩固畜牧產業發展，守護人民與動物的健康安全。

卓榮泰指出，這也是農業部推動這項新措施，改善薪資待遇、穩定人力結構的重要原因，「感謝，所有在防疫第一線付出的公職獸醫師及獸醫佐們」。