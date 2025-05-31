　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

超萌「爬牆虎」現身虎科大　網笑：阿嬤養的胖橘來了！

▲虎科大校門裝置藝術「爬牆虎」，外形圓潤可愛，網友暱稱為「壁虎」、「胖橘」甚至「阿嬤養的」。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲虎科大日前為畢業典禮於校門裝置藝術「爬牆虎」，外形圓潤可愛。（圖／虎尾科技大學提供）

記者游瓊華／雲林報導

國立虎尾科技大學日前辦理畢業典禮，於校門設置裝置藝術「爬牆虎」，外形圓潤可愛，路過民眾拍下ＰＯ上臉書社團《台灣人最愛諧音梗》許多網友紛紛留言，暱稱為「壁虎」、「胖橘」，還有笑說牠是「阿嬤養的」。虎科大校長張信良表示，這是特別依據校名「虎尾」科技大學做的意象設計。

▲虎科大校門裝置藝術「爬牆虎」，外形圓潤可愛，網友暱稱為「壁虎」、「胖橘」甚至「阿嬤養的」。（圖／記者游瓊華翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲路過民眾拍下ＰＯ上臉書社團《台灣人最愛諧音梗》。（圖／翻攝自《台灣人最愛諧音梗》）

虎尾科大校長張信良指出，該造型裝置原為近期校內畢業典禮的主題布置之一，藝術家團隊特別從「虎尾」兩字延伸出虎的意象進行設計，象徵學子在成長路上的力量與勇氣。張信良笑稱，原本只是典禮期間的裝飾，沒料到卻意外在網路上爆紅，吸引不少校友與遊客前來拍照。這隻老虎其實是充氣裝置，目前典禮已結束、道具也暫時撤除，至於是否未來會打造永久性老虎造景，仍需進一步討論與規劃。

▲虎科大校門裝置藝術「爬牆虎」，外形圓潤可愛，網友暱稱為「壁虎」、「胖橘」甚至「阿嬤養的」。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲許多網友紛紛留言，暱稱為「壁虎」、「胖橘」甚至「阿嬤養的」。（圖／翻攝自《台灣人最愛諧音梗》）

在地文史工作者、雲林記憶Cool說書人李漢鵬表示，「虎尾」實際上源自平埔族語言Favorlang，亦有「華武壠」或「費佛朗」等不同譯音，早期的台灣志書也有翻成「吼尾」的說法，到清朝政府時代才漸漸統一為虎尾一詞，因為地名有「虎」字，近來地方便將「虎」的元素打造成小鎮意象。

虎尾鎮公所主秘劉璟鴻說明，虎尾地名歲與老虎無關，但很容易從字面上與老虎聯想，加深民眾的記憶點，鎮公所近年以「虎」為核心的文化活動與視覺設計，展現虎尾鎮的在地特色與藝術創意，強化活動主題性及在地居民認同感。

虎尾鎮長林嘉弘強調，未來虎尾鎮將與雲科大品牌共感研究中心展開產官學合作計畫，針對地方意象設計、CIS企業識別系統、策展、以及整體行銷策略進行整合規劃。希望藉由系統化的品牌塑造，讓「虎尾的虎」走上國際舞台，與「熊本的熊」一樣成為小鎮代名詞，推動地方觀光與文化創新。

▲虎科大校門裝置藝術「爬牆虎」，外形圓潤可愛，網友暱稱為「壁虎」、「胖橘」甚至「阿嬤養的」。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲虎科大校門裝置藝術「爬牆虎」，外形圓潤可愛，網友暱稱為「壁虎」、「胖橘」甚至「阿嬤養的」。（圖／虎尾科技大學提供）

 

►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
429 2 8758 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／飆出38.5度！　3縣市高溫警示
英航空服員商務艙「全裸熱舞」！　降落秒被捕
艾融被指跟富商有染！　現身闢謠「很想哭」
端午節立西瓜！「888顆站滿整條街」　超狂畫面曝光
林益全重談「801旅事件」：處理方式有很多
NBA怪物狀元遭控多次性侵、持槍指頭　今夏恐被交易
林襄買錯絲襪「下身開洞」開跳！　超羞畫面全被拍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大腸麵線店「必賣1美食」　他超不解！吃貨曝熱門組合：真的欸

快訊／熱飆38.5度！　3縣市「高溫警示」

台東－綠島海運6/2停航　明加開6班次疏運

端午節改立西瓜！「888顆站滿整條街」超狂畫面曝光　網讚特別

超萌「爬牆虎」現身虎科大　網笑：阿嬤養的胖橘來了！

導盲犬上台中公車司機竟要求「裝籠子」　正義乘客贊聲解危

三峽78歲翁過世　許常德曝「最糟1狀況」：哪個父母官能說明怎處理

梅雨鋒面來襲連日大雨　雪霸大鹿林道東段2處落石坍方

爸端午節見「整盤花生」全吃光！真相尷尬了...她傻眼：抱歉了爸爸

端午搶裝八仙山午時水！民眾清晨卡位　「水桶排滿地」畫面曝

瘦子直播連線大淵 突驚喊：你後面有車！

陳奕求婚成功❤❤❤

【真在地美食？】「跳跳猴」外送掉地上撿起裝沒事！　2女工程師見真相怒告

【嘻嘻→ 不嘻嘻】狗勾高鐵越獄！車長前來"逮捕"

【行走的人間兵器】71歲婦鬼切逆撞BMW！倒地反控：他撞我的

【紋身的真正用意】妻幫抓癢「佛頭下巴」　位子抓超精準XD

【找到了！】懸賞20萬...雷虎無人艇失蹤4天　澳底漁港東方海域尋獲

【怒摔安全帽】剛牽新機車慘被撞倒！男騎士爆炸飆罵女騎士

【趁機吃豆腐？】汽車轉彎撞倒女騎士！駕駛竟下車「拍肩秀秀」

【10秒驚魂】短裙妹搭電梯被尾隨！嚇壞急按開門鍵逃出

大腸麵線店「必賣1美食」　他超不解！吃貨曝熱門組合：真的欸

快訊／熱飆38.5度！　3縣市「高溫警示」

台東－綠島海運6/2停航　明加開6班次疏運

端午節改立西瓜！「888顆站滿整條街」超狂畫面曝光　網讚特別

超萌「爬牆虎」現身虎科大　網笑：阿嬤養的胖橘來了！

導盲犬上台中公車司機竟要求「裝籠子」　正義乘客贊聲解危

三峽78歲翁過世　許常德曝「最糟1狀況」：哪個父母官能說明怎處理

梅雨鋒面來襲連日大雨　雪霸大鹿林道東段2處落石坍方

爸端午節見「整盤花生」全吃光！真相尷尬了...她傻眼：抱歉了爸爸

端午搶裝八仙山午時水！民眾清晨卡位　「水桶排滿地」畫面曝

大腸麵線店「必賣1美食」　他超不解！吃貨曝熱門組合：真的欸

快訊／熱飆38.5度！　3縣市「高溫警示」

郭書瑤「端午解放細肩帶曬太陽」！一彎腰…倒出超深事業線全被拍

達飛6月重返紅海法人估他航多數會跟進　其運力超過我貨櫃三雄總和

只剩一天快去！TAMASHII EXHIBITION 2025快閃華山　系列粉絲必朝聖

李程彬硬撐演技！喝醉戲吞下滾燙鹹湯圓　導演喊卡才敢吐實：舌頭燙傷了

酸國民黨「百病叢生」之軀迎戰大罷免　林濁水：不是正人君子行徑

南韓男星片場驚爆猥褻！「躲角落自摸下體」　工作人員目睹崩潰

夏嘉璐曝首場模擬賽險溺水　世壯運硬頭皮上竟奪金牌

台東－綠島海運6/2停航　明加開6班次疏運

【養家車沒了】單親爸特斯拉被撞毀　肇事翁擺爛喊：被醫院綁架

生活熱門新聞

今端午也是「五毒日」　專家提醒6大禁忌

端午節吃粽子　醫提醒：別配2種水果

8級強風來了　下波鋒面影響時間曝

三峽肇事翁多重器官衰竭過世

下波鋒面「卡台灣上空2天」　強降雨轟全台

專家3方式教你用「今年最強招財水」

三峽老翁亡！律師：家屬拋棄繼承就沒他們的事了

啦啦隊當富商小三！　民事裁判書疑被挖出

王世均掀「劉畊宏欠700萬」內幕：海水退了才知誰沒穿褲子

啦啦隊女孩「缺席活動」...本人曝原因

三峽78歲翁亡　醫嘆：車禍原因恐怕很難查明

今天端午節！　5大開財運法曝光

帶小五女兒染髮！老師突傳訊「希望染回黑色」　家長傻眼了

以為昨天端午節！大票人糗了「立蛋又曬午時水」

更多熱門

相關新聞

雲林養豬畜牧專業展覽開展　看見雲林智慧、永續實力

雲林養豬畜牧專業展覽開展　看見雲林智慧、永續實力

雲林養豬讀書會今（30）日於麥寮鄉社教園區舉行「雲林養豬畜牧專業展覽」，展現雲林縣畜牧業朝向現代化、智慧化、永續化的堅強實力。縣長張麗善表示，雲林縣是全國養豬重鎮，縣府將持續攜手官產學研協助轉型創新，讓養豬產業朝向智慧、永續發展，雲林豬肉成為國內外優質肉品代表品牌。

用心不放假！台電雲林處端午節前強化巡檢穩供不停歇

用心不放假！台電雲林處端午節前強化巡檢穩供不停歇

異國文化美食市集端午登場　各國風情點亮多元共融

異國文化美食市集端午登場　各國風情點亮多元共融

臺大雲林分院馬惠明院長打造醫界桃花源

臺大雲林分院馬惠明院長打造醫界桃花源

雲林貨車天雨路滑失控！自撞陸橋護欄「車頭爛毀」

雲林貨車天雨路滑失控！自撞陸橋護欄「車頭爛毀」

關鍵字：

虎尾科技大學裝置藝術虎尾鎮雲林

讀者迴響

熱門新聞

快訊／三峽車禍奪3命！　78歲肇事翁今不治

即／23歲海軍少尉失聯4天！找到人了

男買法拍屋　3年後「天花板掉下3億」

丫頭沖繩5天4夜踩雷！

舅舅深情照顧外甥長大！法官動容裁准收養

三峽肇事歲翁不治可轉向遺族求償？律師給答案

10億女星復合前夫「照三餐啪啪」　警衛看不下去

今端午也是「五毒日」　專家提醒6大禁忌

端午節吃粽子　醫提醒：別配2種水果

8級強風來了　下波鋒面影響時間曝

不爽愛女交男友　台灣鬼父性侵女兒報復

三峽肇事翁多重器官衰竭過世

男歌手驚爆偷吃人妻！

下波鋒面「卡台灣上空2天」　強降雨轟全台

建商爆倒閉　買家2400萬頭期款賠光

更多

最夯影音

更多

瘦子直播連線大淵 突驚喊：你後面有車！

陳奕求婚成功❤❤❤

【真在地美食？】「跳跳猴」外送掉地上撿起裝沒事！　2女工程師見真相怒告

【嘻嘻→ 不嘻嘻】狗勾高鐵越獄！車長前來"逮捕"

【行走的人間兵器】71歲婦鬼切逆撞BMW！倒地反控：他撞我的

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面