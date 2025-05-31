超萌「爬牆虎」現身虎科大　網笑：阿嬤養的胖橘來了！

▲虎科大日前為畢業典禮於校門裝置藝術「爬牆虎」，外形圓潤可愛。（圖／虎尾科技大學提供）

記者游瓊華／雲林報導

國立虎尾科技大學日前辦理畢業典禮，於校門設置裝置藝術「爬牆虎」，外形圓潤可愛，路過民眾拍下ＰＯ上臉書社團《台灣人最愛諧音梗》許多網友紛紛留言，暱稱為「壁虎」、「胖橘」，還有笑說牠是「阿嬤養的」。虎科大校長張信良表示，這是特別依據校名「虎尾」科技大學做的意象設計。

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▲路過民眾拍下ＰＯ上臉書社團《台灣人最愛諧音梗》。（圖／翻攝自《台灣人最愛諧音梗》）

虎尾科大校長張信良指出，該造型裝置原為近期校內畢業典禮的主題布置之一，藝術家團隊特別從「虎尾」兩字延伸出虎的意象進行設計，象徵學子在成長路上的力量與勇氣。張信良笑稱，原本只是典禮期間的裝飾，沒料到卻意外在網路上爆紅，吸引不少校友與遊客前來拍照。這隻老虎其實是充氣裝置，目前典禮已結束、道具也暫時撤除，至於是否未來會打造永久性老虎造景，仍需進一步討論與規劃。

▲許多網友紛紛留言，暱稱為「壁虎」、「胖橘」甚至「阿嬤養的」。（圖／翻攝自《台灣人最愛諧音梗》）

在地文史工作者、雲林記憶Cool說書人李漢鵬表示，「虎尾」實際上源自平埔族語言Favorlang，亦有「華武壠」或「費佛朗」等不同譯音，早期的台灣志書也有翻成「吼尾」的說法，到清朝政府時代才漸漸統一為虎尾一詞，因為地名有「虎」字，近來地方便將「虎」的元素打造成小鎮意象。

虎尾鎮公所主秘劉璟鴻說明，虎尾地名歲與老虎無關，但很容易從字面上與老虎聯想，加深民眾的記憶點，鎮公所近年以「虎」為核心的文化活動與視覺設計，展現虎尾鎮的在地特色與藝術創意，強化活動主題性及在地居民認同感。

虎尾鎮長林嘉弘強調，未來虎尾鎮將與雲科大品牌共感研究中心展開產官學合作計畫，針對地方意象設計、CIS企業識別系統、策展、以及整體行銷策略進行整合規劃。希望藉由系統化的品牌塑造，讓「虎尾的虎」走上國際舞台，與「熊本的熊」一樣成為小鎮代名詞，推動地方觀光與文化創新。

▲虎科大校門裝置藝術「爬牆虎」，外形圓潤可愛，網友暱稱為「壁虎」、「胖橘」甚至「阿嬤養的」。（圖／虎尾科技大學提供）