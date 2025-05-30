雲林養豬畜牧專業展覽開展　張麗善：看見雲林智慧、永續實力

▲「雲林養豬畜牧專業展覽」，展現雲林縣畜牧業朝向現代化、智慧化、永續化的堅強實力。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林養豬讀書會今（30）日於麥寮鄉社教園區舉行「雲林養豬畜牧專業展覽」，展現雲林縣畜牧業朝向現代化、智慧化、永續化的堅強實力。縣長張麗善表示，雲林縣是全國養豬重鎮，縣府將持續攜手官產學研協助轉型創新，讓養豬產業朝向智慧、永續發展，雲林豬肉成為國內外優質肉品代表品牌。

雲林養豬畜牧專業展覽共吸引50家畜牧相關企業參展，同時規劃專業講師授課及現場技術交流，讓民眾了解養豬產業，並提升養豬技術。張麗善縣長等人在讀書會會長吳健彰、雲林縣養豬協會理事長吳英吉陪同下參觀會場攤位。其中能提升衛生、肉品品質的「台灣溫控生鮮豬肉」攤位，特別請農業處深入了解，做為提升傳統市場衛生與食安參考。

縣長張麗善表示，雲林縣每年飼養頭數高達153萬頭，產值達253億元，是全國養豬頭數最多、產值最高的畜牧重鎮。縣府推動禁止廚餘養豬、成立「零瘦肉精聯盟」，創立雲林縣豬肉品牌「雲饗豬」，由縣府把關、在地飼養、全程零瘦肉精，成功建立雲林豬肉的信賴形象，也守護食安與豬肉穩定責任。

張麗善指出，縣府同時推動養豬產業升級轉型計畫，自2021至2024年投入超過12億元經費，協助養豬場導入高床密閉式豬舍、水簾通風系統、廢水處理設施與自動化管理設備，改善畜舍衛生與環境品質，提升生產效率與豬肉品質，有效減少污染與異味排放，強化產業整體競爭力；同時透過沼渣、沼液循環利用，降低污染排放，朝向低碳淨零、永續發展前進。

雲林縣養豬讀書會籌辦活動讓民眾了解養豬產業，同時透過業者間經驗交流，與學術研討，加速推動養豬產業現代化、科技化進程。總召集人林俊佑表示，展覽以「提升識肉力」、「展現現代化養豬」、「重塑在地驕傲」及「技術交流平台」四大核心理念。提供消費者辨識優質豬肉方法，同時傳達現代豬場是如何運用先進科技，打造乾淨、環保、人道的養殖環境，展現養豬產業的創新發展。

▲「雲林養豬畜牧專業展覽」，展現雲林縣畜牧業朝向現代化、智慧化、永續化的堅強實力。（圖／記者游瓊華翻攝）