避免台海戰爭的關鍵？　趙全勝：中美應保持戰略定力

▲美國美利堅大學國際關係學院教授趙全勝。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

台海局勢走向備受關注，美國美利堅大學國際關係學院教授、亞洲研究理事會主席趙全勝認為，美國透過各種方式不斷突破中方紅線，可能導致意外摩擦向不可控方向升級；而避免台海爆發戰爭的關鍵，在於中美保持戰略定力並進行有效溝通。

由中國人民大學重陽金融研究院、中國人民大學中美人文交流研究中心聯合主辦的區域國別論壇之美國系列第16場、「中美博弈與台灣問題」主題研討會，昨（2）日在北京舉行，趙全勝作專題演講。

趙全勝表示，台海局勢的真正危險在於美方試圖用「台海衝突風險」來製造外部敵人，維持其全球盟友體系的凝聚力。他認為，美國正通過提升軍售等級、鼓勵「官員訪台」、強化「美台制度合作」等方式不斷突破「紅線」測試中方反應；這種「漸進式突破」極具風險，可能導致意外摩擦向不可控方向升級。

趙全勝強調，「台灣問題」是中美關係中最敏感的議題，一旦處理不慎可能引發嚴重危機；避免台海爆發戰爭的關鍵，在於中美保持戰略定力並進行有效溝通。

▲中國人民大學重陽金融研究院。（圖／記者陳冠宇攝）

趙全勝還分析中美的戰略核心關切，他認為，美國戰略的核心關切涵蓋四大領域：全球霸權、軍事安全、經濟利益和意識形態（道德）制高點。相應地，中國的戰略核心關切主要包括維護國家主權和領土完整（其中「台灣問題」是重中之重）、民主人權、中國發展道路及制度選擇、以及中國發展經濟的權利。

趙全勝在談及中美力量對比時，從經濟總量、製造業基礎、全球價值鏈依存度、國內制度動員力四個維度，分析當前中美相對實力的轉移過程。他指出，中國已不是二十年前的中國，而是一個具備完整制度體系、產業鏈條和科技潛力的現代化經濟體。美國的焦慮來自於中國在全球體系中不可被替代。

展望未來的全球治理，趙全勝提出關於中美競爭格局演變的四個「不會停止」判斷：中國的經濟發展和國防現代化不會停止；跨太平洋的權力轉移進程不會停止；美國兩黨維護美國全球地位和地區主導權的努力不會停止；中國實現「站起來、富起來、強起來」的現代化進程不會停止。