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大陸 大陸焦點 特派現場

美駐台聯訓團公開化！　趙全勝示警：衝擊大陸底線

▲▼美國美利堅大學國際關係學院教授趙全勝，6月2日於人大重陽「中美博弈與台灣問題」主題研討會。（圖／記者陳冠宇攝）

▲美國美利堅大學國際關係學院教授趙全勝。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

美國駐台聯訓團人數日前遭到披露，美國美利堅大學國際關係學院教授、亞洲研究理事會主席趙全勝對此認為，這是在挑戰與衝擊大陸的底線；他另強調，綠營當政之下，兩岸很難進行交流，所以要有危機管控。

由中國人民大學重陽金融研究院主辦的區域國別論壇之美國系列第16場，昨（2）日晚間在北京舉行，趙全勝以「中美博弈與台灣問題」為題進行主題演講。

趙全勝以俄烏衝突為例指出，烏克蘭是代理人戰爭，如同美國前國務卿布林肯曾談到，在大國博弈當中，大國也好、小國也好，誰是餐桌上的客人，還是餐桌上的菜單？

趙全勝直言，這個問題台灣要想清楚，否則就會出現像叢林法則的狀況，「整個血流成河」，這是大家都不願意見到的。所以他認為，兩岸要進行交流，但是這個問題在綠營當政的情況下，難度非常大，所以要有危機管控。

▲▼美國美利堅大學國際關係學院教授趙全勝，6月2日於人大重陽「中美博弈與台灣問題」主題研討會。（圖／記者陳冠宇攝）

▲趙全勝以「中美博弈與台灣問題」為題演講。（圖／記者陳冠宇攝）

對於美國繼續打台灣牌，趙全勝剖析川普的兩個策略，一方面是要把台灣牌「打到極致」，因為他是交易型的政治人物；另一方面，川普又不要美國直接派兵，就像俄烏戰爭一樣，所以對川普來說，在台海最理想的就是「代理人戰爭」。

另被問及中美對台海問題的定位，趙全勝指出，雙方最大的一個差別，就是台灣是中國的核心利益，但對美國卻不是最大的核心利益。他舉例，美國近期還有辯論，談及美國該不該出兵協防台灣，其中就有聲音說，頂多是派人送武器去台灣。

此外，美國退役海軍少將蒙哥馬利日前公開披露，美軍駐台聯合訓練團規模為500人，並建議應擴大至1000人來建立具實戰能力的部隊。趙全勝強調，「這些其實都是在挑戰大陸的底線」，當年中美建交，中方要求美方「斷交、廢約、撤軍」，其中撤軍就是美軍不能到台灣，「這是一個在衝擊底線的問題」。

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