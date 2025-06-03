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美傳「放棄紅線」允許伊朗濃縮鈾　川普強硬回應

▲▼ 美國總統川普 。（圖／路透）

▲ 川普發文表示，不會容許伊朗進行任何鈾濃縮 。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國傳出向伊朗提議，在可能達成的核協議中容許伊朗在境內進行有限度的鈾濃縮，和中東特使威特科夫（Steve Witkoff）及國務卿盧比歐此前要求「零濃縮鈾」的立場相互矛盾。總統川普2日則發文強調，不會讓伊朗進行任何鈾濃縮。

美國政治新聞網Axios援引2名知情人士披露，威特科夫5月31日向伊朗提案，允許伊朗在未來一段期間內，在地面設施進行3%濃度以下的鈾濃縮，地下設施則須暫時停止運作，且伊朗不得建造新濃縮設施，也需拆除部分鈾轉化與處理基礎設施，並終止研發新的離心機。

提案內容還包括建立「強而有力的監督與驗證機制」，要求伊朗立即接受國際原子能總署（IAEA）的額外議定書，強調除非伊朗展現出「真誠承諾」，滿足美方及IAEA要求，美國才會解除制裁。

但川普2日在自家社群平台Truth Social上寫道，前總統拜登早該阻止伊朗進行鈾濃縮，且「根據我們可能達成的協議，我們不容許任何鈾濃縮！」Axios指出，如今美伊核談判將取決於川普是否堅持零濃縮鈾這條紅線，或是為達成協議釋出更大彈性。

伊朗目前未對美國提案具體內容發表評論，但外交部發言人巴蓋伊（Esmaeil Baghaei）表示，美方未提供有關解除制裁的具體保證。德黑蘭持續強調，不會簽署任何完全禁止民用目的鈾濃縮活動的協議。目前雙方預定在未來幾天內啟動第6輪談判。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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