昔曾槓上王浩宇！作家陸之駿愛女涉酒駕　人行道騎車逆向遭逮

記者張君豪、莊智勝／台北報導

台北市大安分局警方1日清晨進行巡邏，發現一名女子騎乘共享機車於人行道逆向，立即上前攔查，發現女子全身散發濃濃酒味，且測值高達0.54mg/L，當場依公共危險罪嫌將其逮捕。警方進一步追查，赫然發現女子竟是知名作家陸之駿之女，4年前還曾槓上前桃園市議員王浩宇而登上新聞版面。

▲曾與王浩宇槓上，陸之駿女兒酒駕被逮。（圖／記者張君豪翻攝）

2021年疫情期間，作家陸之駿力挺高端疫苗，接種當天還在臉書發文「很榮幸一家三口都跟蔡總統同一梯打高端」，未料隔日卻突然猝逝，引發社會輿論熱議；後經法醫解剖後，確認死因為主動脈根剝離碎裂，引發心包填塞，導致休克猝死。

在陸之駿百日時，其女兒還在臉書PO出影片，重砲抨擊與亡父私交甚篤的王浩宇，「我要說一個忘恩負義的故意，一個關於我爸爸跟王浩宇的故事」，怒轟王一通慰問電話都沒有，「在台東X馬子沒空來給恩師上香」；甚至在父親離世後，王浩宇還繼續使用父親生前為他留下的人脈資源從政選舉，怒轟王「噁心」。為此當時王浩宇還開直播解釋原委，並向陸家致歉。

不料事隔4年，陸女1日因涉嫌酒駕而遭到警方逮捕，事後她也於threads上發文，表示當天喝到清晨6點，正要移往另一個KTV，「平常喝醉在東區信義遊走都是純靠走路或腳踏車，醒醒酒順便省省荷包，但當天一直找不到ubike，突然腦抽騎了共享機車，於是兩個地點相距不到550公尺的我酒駕被抓走，在地檢署關了10個小時」，事後遭依公共危險罪罰款6萬元、及緩刑，直呼「太白癡了，我懺悔，以後喝醉就好好散步或搭車，此生不會再犯如此腦殘的錯。」