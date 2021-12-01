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陸之駿猝逝百日　女兒發文批王浩宇：有空X馬子沒空給恩師上香！

▲▼網路專欄作家陸之駿不幸猝逝，陸女兒1日在臉書發文痛批王浩宇不仁不義，自陸猝逝至今始終都沒來上過一炷香。（圖／翻攝自臉書）

▲網路專欄作家陸之駿不幸猝逝，陸女兒1日在臉書發文痛批王浩宇不仁不義，自陸猝逝至今始終都沒來上過一炷香。（圖／翻攝自臉書）

記者林冠吟／綜合報導

作家陸之駿8月23日接種高端疫苗後，不幸於翌日猝逝，而12月1日為陸之駿的百日，陸之駿的女兒卻在臉書上發文痛批王浩宇「不仁不義」、「在屏東X馬子沒空來給恩師上香」，表示父親為王浩宇的政治路上的恩師，但不幸猝逝至今，王卻始終沒來上過一炷香，告別式沒來參加，更連一通慰問電話都沒打過！

▲▼陸之駿打高端後驟逝，檢方今解剖遺體釐清死因。（圖／翻攝當事人臉書、記者沈繼昌翻攝）

▲陸之駿打完高端疫苗的一日猝逝，桃檢也針對遺體進行相驗，陸之駿一雙子女現身中壢殯儀館。（圖／記者陳以昇攝）

▲桃檢25日針對遺體進行相驗，陸之駿一雙子女現身中壢殯儀館。（圖／記者陳以昇攝）

網路專欄作家陸之駿今年8月23日接種高端疫苗，卻不幸在隔日因主動脈剝離合併心包填塞而猝逝，從他猝逝至今12月1日為其百日，陸之駿的女兒卻在臉書上突發文痛批王浩宇「不仁不義」，陸之駿生前力挺王浩宇的政治生涯，可謂其恩師，王陸兩家人關係也相當親密，但王浩宇去自陸之駿猝逝以來，沒來上過一炷香，沒來參加告別式，更自始自終連一通電話都沒打來慰問過，卻繼續用這父親生前幫他鋪好的人脈資源，繼續從政選舉，讓她覺得相當「噁心」。

▲▼網路專欄作家陸之駿不幸猝逝，陸女兒1日在臉書發文痛批王浩宇不仁不義，自陸猝逝至今始終都沒來上過一炷香。（圖／翻攝自臉書）

▲網路專欄作家陸之駿不幸猝逝，陸女兒1日在臉書發文痛批王浩宇不仁不義，自陸猝逝至今始終都沒來上過一炷香。（圖／翻攝自臉書）

陸之駿女兒的貼文指出，「今天是我爸爸的百日，我要來說一個忘恩負義的故事，一個關於我爸爸和王浩宇的故事」。陸之駿的女兒控訴，陸之駿作為王浩宇的老師，一直相當支持王浩宇的政治生涯，生前盡心盡力的幫王浩宇出謀劃策、幫他介紹人脈，但王浩宇自陸之駿去世後，只發了兩篇文，一篇帶風向、一篇緬懷她父親，但「連一炷香都沒上過、告別式也都沒參加，更連一通電話都沒打過！」

陸之駿女兒表示，他們家和王浩宇一家的關係相當緊密，在父親不幸猝逝的當天，原本那個周末是要和王家等其他朋友一起前往宜蘭度假的，而逢年過節時，王浩宇也會一起過來吃飯，更曾回過他們馬來西亞的老家探望過爺爺奶奶，但王浩宇在陸之駿猝逝的當下，卻選擇發文帶風向，這樣的行為，無疑是在陸家人最為艱難的時候，將他們推上風口浪尖，「讓他們連父親的最後一程，都送的不安寧」。

文末，陸之駿女兒也透露，陸之駿在世時，一直告訴她「是非自有公論，正義自在人心」，會直到陸之駿百日過後才有動作，一方面是因為一直仍對王浩宇「這個曾經的哥哥」仍有期待，一方面是她也才剛從父親去的這件事裡回過神來，因此希望讓不只是圈子裡的人知道，希望能讓更多人看見王浩宇的德性，痛批王「連做人都不及格了，何況是從政？」

而王浩宇見媒體批露後，也隨即將新聞連結轉貼在臉書上表示，「小陸是我很重要的政治導師」，他政治上很多問題第一時間都是打給他詢問，接到陸之駿猝逝的噩耗後，也哭了好幾天，並親自打電話給桃園市府，請求提供相關協助，「這部分可能不知道我有協助」。

▲▼網路專欄作家陸之駿不幸猝逝，陸女兒1日在臉書發文痛批王浩宇不仁不義，自陸猝逝至今始終都沒來上過一炷香。（圖／翻攝自臉書）

▲王浩宇見媒體披露後，也立即轉貼新聞連結在臉書上澄清。（圖／翻攝自臉書）

王浩宇指出，由於當時事發突然，因此後來確實有點逃避這件事，對於這部分「真的很抱歉」，同時也不否認王陸兩家關係確實相當親近，不過因為「爸媽也是小陸哥的好友」，因此「有請爸媽特別去上香，告別式也有請爸媽出席」，但如果陸家對於這部分仍有覺得他有做不好之處，他也願意道歉。

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