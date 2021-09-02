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來送最後一程！陸之駿家人PO訃聞：爸爸會一直祝福大家

▲作家陸之駿打高端猝逝，家人臉書PO訃告

▲作家陸之駿打高端猝逝，家人臉書PO訃聞。（圖／翻攝自陸之駿臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

住在桃園青埔的網路作家陸之駿，在施打高端疫苗後猝逝，引發各界熱議；2日子女在他的臉書Po出訃告，並在其生平事略中稱許父親「曾奮力捍衛台灣價值的任性男子」！同時也發布告別式日期，表示「爸爸會一直祝福大家的，我們都很以父親為榮」；生前友人紛紛轉PO訃聞，並籲請陸的好友們，「那天來送小陸吧！」

友人紛紛留言「陸哥安息，請庇佑○方、子○、波○…接下來的道路不致顛簸，彼此守護倚靠。」、「請節哀保重。陸大，一路好走，阿彌陀佛。」

▲作家陸之駿打高端猝逝，家人臉書PO訃告

作家陸之駿打高端猝逝，家人臉書PO訃聞。（圖／翻攝自陸之駿臉書）

原籍馬來西亞的網路作家陸之駿、於8月23日接種高端疫苗，翌日上午猝逝，臉書還停在23日上午PO文，不少親友紛紛留言表達不捨！陸之駿的家人在其生平事略中表示，來台就讀大學23歲畢業後的陸之駿，早已是一位寫政論，會寫內幕、會寫詩、會寫食、會寫茶，還會搞古董的英氣青年。

時光飛逝，許多人不明白，明明是僑生，卻為什麼會對台灣歷史與政治的認識，如此之深？明明不是台灣人，卻為什麼會對在地人文、巷間故事、商業營運，如此了解？陸之駿的家人並於其生平事略中，指出陸26歲後，曾擔任立委李進勇國會助理工作。

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