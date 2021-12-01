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遭作家女兒控「沒空給恩師上香」　王浩宇道歉：颱風打亂行程

▲▼網路專欄作家陸之駿不幸猝逝，陸女兒1日在臉書發文痛批王浩宇不仁不義，自陸猝逝至今始終都沒來上過一炷香，王浩宇回應了。（圖／翻攝自臉書）

▲王浩宇上午在臉書直播澄清，表示一通電話都沒有的指控相當嚴厲，這絕對不是事實。（圖／翻攝自臉書）

記者林冠吟／綜合報導

作家陸之駿今年8月接種完高端疫苗後，不幸於翌日猝逝，而12月1日為陸之駿的百日，陸之駿的女兒卻在臉書上發文痛批王浩宇「不仁不義」、「在屏東X馬子沒空來給恩師上香」，指控王自父親猝逝至今，始終沒來上過一炷香，告別式沒來參加，更連一通慰問電話都沒打過！王浩宇也緊急澄清，他和小陸情同父子，接到陸驟逝的消息他也很難過，但陸之駿的告別式舉辦時他人在台東，不巧遇到颱風來襲打亂一切行程，但有請爸媽轉達，如果仍讓家屬不開心，他感到相當抱歉。

作家陸之駿今年8月23日接種完高端疫苗後，卻不幸在隔日因主動脈剝離合併心包填塞猝逝，如今陸之駿過世已滿百日，而陸之駿的女兒選擇在陸之駿百日的這天，在臉書發文指控，陸之駿為王浩宇政治上的老師，力挺王浩宇的政治生涯，但王在陸猝逝後，只發了兩篇文，一篇帶風向，一篇緬懷父親後便再無聯繫，連一支香都沒上過、告別式沒來，就連一通電話也沒打來慰問過，卻繼續用著父親生前幫他鋪好的資源準備選舉，讓她覺得相當「噁心」，更怒指王「不仁不義」、「在屏東X馬子沒空來給恩師上香」。

▲▼網路專欄作家陸之駿不幸猝逝，陸女兒1日在臉書發文痛批王浩宇不仁不義，自陸猝逝至今始終都沒來上過一炷香。（圖／翻攝自臉書）

▲網路專欄作家陸之駿不幸猝逝，陸女兒1日在臉書發文痛批王浩宇不仁不義，自陸猝逝至今始終都沒來上過一炷香。（圖／翻攝自臉書）

對此王浩宇也緊急做出聲明回應，一通電話都沒有的指控相當嚴厲，但絕對不是事實，王陸兩家的群組仍一直有對話，並持續表達關心；王浩宇表示，其實很少人知道他和小陸哥情同父子，陸之駿不僅是他政治上的啟蒙者和導師，更是他很好的長輩，從議員到罷免案，陸之駿都相當支持他，他們一天平均要打3到5通電話。

王浩宇說，當天接到陸之駿兒子表示爸爸走了的噩耗，他相當難過，坐在車裡足足有一個多小時，情緒上沒辦法接受，但還是鼓起勇氣，利用先前曾當過議員的資源，立即和衛生局聯絡有發生疑似疫苗不良個案，因為和高端疫苗有關，同時也希望桃園市府和高端疫苗公司可以盡快提供家屬相關協助，而事後也證實桃市府包含桃園市長鄭文燦在內，確實提供給陸家人相當多的協助。

▲▼網路專欄作家陸之駿不幸猝逝，陸女兒1日在臉書發文痛批王浩宇不仁不義，自陸猝逝至今始終都沒來上過一炷香，王浩宇回應了。（圖／翻攝自臉書）

▲王浩宇出面回應，指出一通電話都沒有的指控相當嚴厲。（圖／翻攝自臉書）

王浩宇表示，溝通的過程，陸之駿的女兒可能不清楚，畢竟是他在溝通的，而他爸媽在接到陸之駿猝逝的消息後也都相當難過，因為陸之駿猝逝後隔兩天，原本是排定要和陸家人一起去宜蘭走走的，未料卻突然傳出噩耗，讓他們都相當措手不及。

王浩宇透露，接到噩耗後他的情緒也很不穩定，但畢竟陸之駿的家人所受到的衝擊最為直接，他也不好意思一直將負面情緒帶給陸家人，更擔心自己打電話過去會情緒失控；而陸之駿告別式的當日，他人在台東，也有預先買好火車票，但原本安排好的行程卻因璨樹颱風來襲而打亂，無論是火車還是飛機皆因颱風取消，因此無法前往台北參加，因此第一時間也向陸家人表示「他真的趕不過去，希望他們可以體諒」，但過程中爸媽也不斷有前往陸家關心。

▲▼網路專欄作家陸之駿不幸猝逝，陸女兒1日在臉書發文痛批王浩宇不仁不義，自陸猝逝至今始終都沒來上過一炷香，王浩宇回應了。（圖／翻攝自臉書）

▲▼王浩宇強調當時人在台東但已經有預先訂好車票，無奈璨樹颱風來襲，中斷一切交通，並出示相關證明。（圖／翻攝自臉書）

▲▼網路專欄作家陸之駿不幸猝逝，陸女兒1日在臉書發文痛批王浩宇不仁不義，自陸猝逝至今始終都沒來上過一炷香，王浩宇回應了。（圖／翻攝自臉書）

▲▼網路專欄作家陸之駿不幸猝逝，陸女兒1日在臉書發文痛批王浩宇不仁不義，自陸猝逝至今始終都沒來上過一炷香，王浩宇回應了。（圖／翻攝自臉書）

告別式結束後，王浩宇指出有從爸媽那邊收到陸之駿女兒的不滿，他後續也不斷透過共同長輩向陸之駿女兒解釋，但顯然他們仍無法接受，他也有相關對話紀錄可以證明，但不想再讓家屬造成二度傷害，因此不會將對話紀錄公布。

王浩宇說，人難免都會有情緒，何況又是頓時失去這麼親的長輩，坦白說他有時候還是會想打電話給小陸，前幾天電話差點就撥下去了，到目前為止對於陸之駿的驟逝他仍有情緒，但畢竟他是政治人物，不喜歡公開難過的地方，也不能把情緒溢於言表。

王浩宇表示，大家都說他不會做人，他的個性就是比較不知道要怎麼去表達感情、比較不懂情緒或情感上的眉眉角角，碰到的時候他有時候會選擇躲起來，因為他根本不知道要怎麼去面對。

王浩宇解釋，這件事情他能理解家屬的情緒，當然他也有不對的部分，但他強調絕對不是沒有和陸家人溝通，他不想公布對話紀錄，對他有任何情緒上不滿的地方他也都接受、反省，但絕對不要覺得他和小陸是無情無義，「因為這不是事實，因為他真的很重要」，而日後陸家人如有需要什麼幫助，也都可以跟他說讓他來幫忙。

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