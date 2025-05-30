用心不放假！台電雲林處端午節前強化巡檢穩供不停歇

▲台灣電力公司雲林區營業處特別於端午連假前加強配電線路設備巡檢作業與相關預防性工作，以提高電網韌性。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

端午連假依中央氣象署發佈天氣預報，鋒面即將通過，這幾天溫度會較低，民眾開冷氣的需求也會降低，為加強穩定供電，台灣電力公司雲林區營業處特別於端午連假前加強配電線路設備巡檢作業與相關預防性工作，以提高電網韌性，由龔良智處長帶領區處同仁齊心努力，以降低停電事故與確保穩定供電。

此次穩供重點工作項目主要為裸露設備被覆化改善、開關設備基礎台及孔洞防堵、鄰近配電設備樹木修剪、桿上鳥巢摘除、蟻害防制及鹽害地區礙子清洗等，另外也會協助高壓用戶辦理責任分界點接頭紅外線檢測及高壓盤電驛設定值確認，有時維護線路或更換設備需安排計畫性工作停電施作，主要是為了提高供電線路穩定與韌性。

雲林區營業處處長龔良智表示，穩定供電是中心目標，更是天職、責無旁貸，為力求穩定供電，端午連假仍持續安排相關線路維護作業，如果是計畫性停電工作，請民眾無需驚慌，台電公司均會在預定時間內完成恢復供電，倘發生不預警事故停電亦將加速搶修作業，縮短事故處理時效，讓民眾安心過連假。

▲礙子清洗。（圖／記者游瓊華翻攝）