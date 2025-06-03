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尹錫悅遭罷免後首場大選！南韓新總統「明天就職」　第一天超忙

▲▼南韓大選，自由派在野黨「共同民主黨」候選人李在明，保守派執政黨「國民力量」的候選人金文洙。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓總統大選，共同民主黨候選人李在明在出口民調上，大幅領先對手國民力量候選人金文洙。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓第21屆總統大選今（3）日登場，新任總統最快將於明（4）日上午由中央選舉管理委員會（中選會）正式宣布當選後，立即開始履行總統職務。由於此次是因應前總統尹錫悅遭罷免下台所舉行的補選，未設立總統職務交接委員會，因此將跳過2個月的交接期，當天便「速戰速決」宣誓就職，正式展開治國之路。

根據韓媒《朝鮮日報》，新總統任期將自4日上午7時至9時之間舉行中選會全體會議後，由委員長正式宣布當選起生效。預計中選會將依票數結果，在會議上由委員長敲槌宣讀當選人姓名。

值得一提的是，軍政與軍令的最高統帥權，也將在當選宣告當下自動移交至新總統手中。過去總統任期正常結束時，總統權限多於就職當天凌晨0時交接，但此次因屬補選，通訊加密裝置將即時啟用，聯合參謀本部議長將透過此裝備向新總統彙報軍事動向、北韓（朝鮮）動態等重要軍情。

外界預測，新總統就職首日的第一個行程，將是前往首爾國立顯忠院（類似我國忠烈祠）參謁，延續歷屆歷任總統的慣例。中午12時左右，將在首爾市汝矣島國會大廈舉行簡約的就職儀式，包括五大憲政機關代表、各政黨領袖、國務委員等出席見證。新總統將進行就職宣誓，並發表政策方向與治國藍圖。

下午行程方面，新任總統預計將安排接見各國使節團，或透過與各國領導人通話來表達外交立場。

回顧歷史，南韓時任總統盧武鉉曾於就職當天下午，與日本時任首相小泉純一郎首度舉行會談。李明博、朴槿惠也分別會晤美國與日本高層；文在寅與美國時任總統川普通話，尹錫悅則會見美中日祝賀使節並與新加坡總統哈莉瑪（Halimah Yacob）舉行會談。

而新總統也將火速籌組內閣，首要任務是提名國務總理與各部會首長。文在寅2017年就職當天，就公布了國務總理、國家情報院長、總統秘書室長與警護室長人選。不過，由於未設交接團隊，部分前朝閣員將繼續代理國政。現任副總理兼教育部長李周浩將暫代國會總理職務，待新任總理提名獲國會同意後，方能進一步提出完整內閣名單。

觀察2017年文在寅政府的內閣組成歷程，總共約195天後才完成全部任命。因此，外界預估本屆新政府內閣定案也可能需時一至兩個月。

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