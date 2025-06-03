南韓大選催票倒數！李在明、金文洙雙強對決　李俊錫：別投給老人

▲共同民主黨候選人李在明、國民力量金文洙、改革新黨李俊錫呼籲選民投票。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓今日正式實施第21屆總統大選，投票預計晚間8時（台灣時間晚間7時）結束，選舉結果將於明（4）日凌晨出爐。對此，共同民主黨候選人李在明、國民力量候選人金文洙、改革新黨候選人李俊錫呼籲選民出門投票。李在明強調，此次大選是克服戒嚴內亂的關鍵；金文洙呼籲阻止一黨獨裁；至於李俊錫則呼籲達成世代交替。

根據《韓聯社》、《朝鮮日報》，李在明昨（2）日晚間在首爾市汝矣島公園進行選前之夜最後一場造勢，他形容汝矣島是帶領南韓走出戒嚴內亂的黑暗、邁向民主光芒的勝利，「光之革命曾在汝矣島展開，我們將在這裡走完光之革命的最後一程。此次選舉是為了能夠克服戒嚴內亂。」

李在明表示，「儘管戒嚴內亂曾動搖國本、經濟動盪不安，但我將會與偉大的國民們戰勝一切！」

▼李在明、金文洙、李俊錫2日晚間在選前之夜造勢。（圖／達志影像）

▲共同民主黨南韓總統候選人李在明2日晚間在首爾汝矣島進行選前之夜造勢。（圖／達志影像）

李在明也於今（3）日在臉書發文，呼籲共同寫下歷史新頁，「內亂尚未結束，我國社會如今仍處於混亂和極度不信任之中。我相信，偉大的國民們能夠（在選舉中）嚴格審判。只要能夠在一起，沒有什麼東西是無法克服的。讓我們一起為新的國家努力吧，大韓民國的命運在各位的手上。」

國民力量候選人金文洙則於2日晚間在首爾市廳廣場進行造勢，「我絕對不會欺騙國民、也不會說謊！我將會建設偉大的大韓民國，拯救經濟、解決貪污腐敗、打造沒有謊言的社會，讓流血流汗辛勤工作的國民受到尊重。拜託您們用手中珍貴的一票，去阻擋李在明怪物總統獨裁的出現吧。」

金文洙3日也在臉書發文強調，「今天是我們決定大韓民國未來的日子！只要國民齊心，就能捍衛我們的自由和子孫們的未來，成為穿透『防彈玻璃』的力量。只有我金文洙，才是能夠守衛大韓民國和國民們的唯一人選。」

金文洙呼籲選民出門投票，「只有投票才能讓真實戰勝謊言、只有投票才能讓民主主義驅離獨裁、只有投票才能讓正義和法治永存。」

▼金文洙2日晚間在首爾市廳廣場進行選前之夜造勢。（圖／路透）

▲改革新黨候選人李俊錫。（圖／達志影像／newscom）

至於改革新黨候選人李俊錫則選擇在大邱造勢，大邱為保守派的傳統票倉。他向選民呼籲，讓他成為保守派改革和世代交替的堅定力量，「投給李俊錫的每一票，將成為泛保守派勢力以年輕族群為基礎，展開革新的種子基金！為了大韓民國的未來、保守派的存續、年輕世代的希望，拜託各位做出決斷。」

李俊錫在臉書發文，強調如今國民力量已經無法再代表保守派，呼籲選民能夠揮別舊政治，達成政治革新，「那些愛待在汝矣島吹牛的人（指國會議員）整天在那放話，說我會和他們整合、會放棄繼續參選，但是我們最終達成和國民們的承諾，正正當當走完全程！」

李俊錫表示，「如今的國民力量已喪失保守派的本質，成為支持緊急戒嚴和聲稱選舉舞弊的極右派政治之核心。現在需要靠著國民的手，在這場爭鬥中畫下休止符。年輕政治人物雖道阻且長，但我展現出不會停下腳步的覺悟，來證明這條路是正確的。」