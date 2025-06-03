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金正恩再傳死訊！視察「腦出血昏迷」死在手術台　南韓當局發聲了

▲▼ 北韓領導人金正恩。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓最高領導人金正恩最近再傳死訊。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩最近再度傳出死訊！用韓文搜尋可以發現，相關消息從5月27日開始流傳，指出最近首爾的外交圈與金融證交圈中流傳，金正恩前往東岸的元山視察時因腦出血昏迷，而中國甚至早就指定下一任的接班人。對此，南韓相關當局駁斥謠言。

根據韓媒《NewsPim》，南韓首爾外交與證交圈從5月27日起謠傳金正恩的死訊，指出金正恩不久前在江原道元山市進行督導時，因腦出血而陷入昏迷狀態，且早已不省人事，美媒CNN更在快訊報導的標題中提到，金正恩已確認移送平壤專科醫院治療。

▲▼北韓最高領導人金正恩8日前往東部戰線部隊，視察指導聯合打擊訓練。（圖／路透）

▲金正恩5月8日前往東部戰線部隊，視察指導聯合打擊訓練。（圖／路透）

據傳，CNN在該則報導中指出，金正恩因腦出血而陷入昏迷，至今已是第10天，北韓親中派領導階層向中國彙報，中國則指定同樣被認為是親中派的金平日（金日成之子、金正日同父異母弟、金正恩的叔叔）為接班人，而金正恩在接受法國醫療團隊的手術後已經死亡。

該則報導聲稱，CNN的消息來源為美國政府某位要求匿名的高層人士，並表示北韓首都平壤已全面封鎖、平壤當局將於隔天對外正式發布金正恩的死訊。

對於上述消息，南韓情報當局熟稔北韓消息的相關人士嚴正駁斥，表示南韓相關情報單位在經過釐清後，已經確認金正恩的死訊是「假消息」。

▲▼金正恩2日前往平壤市江東郡視察興建中的醫院。（圖／達志影像）

▲金正恩2日前往平壤市江東郡視察興建中的醫院。（圖／達志影像）

南韓統一部相關人士也接受《NewsPim》的電話採訪，駁斥金正恩死訊為假消息，「金正恩國務委員長自從5月21日前往咸鏡北道清津港，目睹新型驅逐艦下水時的慘狀後，已經回到平壤。美國、南韓情報當局研判，金正恩的健康狀況並無異常。」

觀察北韓官媒《朝中社》和黨務機關報《勞動新聞》，可以得知金正恩曾於5月28日在朝鮮勞動黨總部召開會議，針對驅逐艦毀損事故進行懲處，強調豎立如鋼鐵般的紀律、將鄭京澤等相關人士降等處置；5月29日，金正恩前往視察砲兵部隊射擊訓練；6月2日，金正恩前往平壤直轄市江東郡，視察即將完工的醫院。

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