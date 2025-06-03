投完人生最後一票！南韓大選「驚傳憾事」　70多歲阿嬤倒地呻吟亡

▲南韓3日實施總統大選，仁川投票所意外頻傳。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓今（3）日實施第21屆總統大選，投票即將於晚間8時（台灣時間晚間7時）結束，然而過程中卻仍傳出死亡事故！一名年約70多歲的老婦在仁川投票，豈料卻突然倒臥在地、失去意識，且不斷痛苦呻吟，儘管立刻送醫搶救，仍不幸回天乏術、駕鶴西歸。

根據《韓聯社》，仁川消防本部3日指出，仁川廣域市延壽區仙鶴洞投票所傳出不幸的事件，一名年約70多歲的婦女A某在投票時倒臥在地、失去意識，現場疑似是老婦孫子的民眾趕緊撥打119報案，「奶奶倒臥在地、失去意識，且不斷呻吟，只有微弱的呼吸。」

儘管消防當局緊急趕抵現場，將A某送往醫院急救，然而A某早就已經心臟驟停，在接受治療時仍不幸宣告離世。消防當局表示，目前仍未釐清確切死因。

仁川廣域市富平區富開洞投票所也於3日下午1時10分傳出事故，一名年約30多歲的男性表示頭暈目眩，緊急送往醫院治療，他在投票所從事與維護投票秩序相關的工作。

另外，仁川廣域市彌鄒忽區則於3日下午4時9分，傳出類似台灣「死人連署」的離譜事件，民眾投訴有死者的姓名出現在選民名單中，不過經釐清後確認是一場烏龍，該名遭誤傳為死者的姓名尚未過世，只是因為同名同姓才被誤傳。