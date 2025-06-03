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換囚和談剛結束　澤倫斯基：持續攻擊「直到俄停火」

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基與烏克蘭安全局局長馬列克（Vasyl Maliuk）在基輔會面。（圖／路透）

▲澤倫斯基表示，如果莫斯科不停火，烏克蘭也將繼續攻擊。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

第2輪烏俄和談2日在土耳其伊斯坦堡登場，雙方同意交換逾千名戰俘、各約6000具軍人遺體，但對於持續性停火仍未達成共識。烏克蘭總統澤倫斯基受訪時表示，除非俄羅斯停止進攻，否則烏克蘭將繼續攻擊。

ABC報導，烏俄和談前一天，烏克蘭發動了籌備長達18個月的「蜘蛛網行動」，大規模出動無人機，突襲俄羅斯多座空軍基地，造成41架軍機全毀或半毀，重創俄軍空中戰力。

而在和談後，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）向記者們表示，周末對俄軍發動的無人機突襲獲得成功，如果莫斯科不停止進攻，這種行動將會繼續下去。

被問及這些攻擊是否改變了戰爭或談判態勢，以及是否可能激怒俄羅斯，澤倫斯基回應，「俄羅斯有沒有被激怒，不是我們感興趣的事情」，在蜘蛛網行動前一晚，俄羅斯也派遣480多架無人機攻擊烏克蘭，「這種事情每天都在發生。」

▲▼ 。（圖／翻攝自Ukraine`s Security Service）

▲烏克蘭發動「蜘蛛網行動」，導致俄羅斯41架軍機被毀。（圖／翻攝自Ukraine's Security Service）

澤倫斯基形容，烏克蘭的無人機攻擊是「戰略行動」，「肯定削弱了俄羅斯的潛力，並且表明烏克蘭正在採取某些行動。除非他們停止，否則我們將會繼續下去。」

儘管川普政府持續向交戰雙方施壓，2日重啟的和談仍未達成和平協議，甚至持續性的停火。烏俄代表團上次見面是5月中旬在伊斯坦堡的會談，那也是戰爭2022年春天爆發以來，雙方首次直接接觸。

除了同意交換戰俘與官兵遺體，烏俄也討論到了澤倫斯基與普丁的會面。烏克蘭呼籲全面停火30天，並且在此期間進行和談，但俄羅斯拒絕這個要求，並提議在前線不同地區停火2、3天，以取回陣亡士兵的遺體。

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