28歲中國女砍死「日本育幼院女員工」！　只因探視小孩被拒

▲中國籍嫌犯因為涉及暴力行為，導致小孩被安置，沒想到卻因探視遭拒，持刀砍殺育幼院女員工。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本佐賀縣一間兒童福利設施5月發生女職員遭安置兒童家屬砍死的命案，該名母親因為涉及言語暴力等家暴行為，導致小孩被安置於「乳兒院」。事發當天她想要探視小孩，但卻因不符規定被拒，竟憤而持菜刀砍死女職員。事後則被爆，嫌犯為中國籍女子。

根據《日本電視台》報導，佐賀縣佐賀市一間專門照顧無法由家人養育的嬰幼兒的「乳兒院」5月31日發生駭人聽聞的命案，55歲女性職員川原千惠在上班時遭人持刀攻擊身亡。涉案的28歲平田miru（平田ミル）則是當場被警方逮捕。

兒童福利設施的員工5月31日下午5時40分左右向警方通報稱，「有一名女子持刀攻擊，請快點來協助。」而警消抵達現場時，川原千惠已身中多刀倒地，雖然隨即被送往醫院搶救，但仍不治身亡。

警方指出，事發當天是小孩生日，嫌犯想要趁此去探視，但乳兒院規定，必須父母雙方皆到場才可以申請探視。平田的丈夫因為5月31日當天有工作，無法配合前往，所以與妻子協商改期至6月1日再一起去探視，但是平田不理會丈夫提議，堅持要前往。

平田抵達乳兒院後，要求與孩子見面，但是因為不符合規定被拒，沒想到她直接拿出預藏的菜刀，往55歲被害人身上砍去，導致對方傷重不治。

事後平田的丈夫接受媒體訪問時坦言，「她做了無法挽回的事，不是道歉能解決的」。他透露，原本一家三口住在武雄市，不過半個月前開始，平田的精神狀況出現異常，甚至曾對孩子口出惡言，導致孩子被送進乳兒院照顧。

平田的丈夫5月12日照常將孩子送往幼兒園，但孩子因為發燒，被要求返家休養。沒想到平田得知後，便對幼兒園員工口出惡言，甚至痛罵小孩「滾去一邊」、「不需要你」。幼兒園員工發現其言語暴力行為後，隨即通知兒童諮詢所，最終判定她涉及家暴行為，因此將小孩送往乳兒院安置。

平田因不滿小孩被安置，5月13日前往兒童諮詢所鬧事，不僅大喊「把孩子還給我」、「我要復仇」，還喝下消毒液、用繩子勒住脖子自殘等，最終被警方帶回安置。

佐賀縣隨後介入，但因平田情緒平復，看起來無異狀，因此並未強制安排住院，直接讓她返家。誰知5月31日她卻因不符規定被拒絕會面後，砍死乳兒院員工。平田被逮後堅決否認犯行並稱，「我都不記得了。」

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