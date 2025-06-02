黃仁勳、蘇姿丰1共同點　日網友：為何「人口2千萬的台灣」這麼強

▲黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

最近有網友在Threads看到日本人發文，文中提到NVIDIA（輝達）與AMD（超微半導體）的執行長黃仁勳和蘇姿丰都是「台灣出身」，TSMC（台積電）則是台灣企業，這讓日本人驚嘆，「為何人口2000萬人的台灣這麼強？」單純的疑問意外引爆台灣網友大規模討論。

有日本網友在Threads發文「NVIDIA → CEO是台灣出身、AMD → CEO是台灣出身、tSMC → 台灣企業」，文末感嘆，「為何人口2000萬人的台灣這麼強？」

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看到貼文後，許多人卻不以為意，「他們只是在台灣出生，黃仁勳和蘇姿丰兩個其實都是美國國籍，從小就移民美國在美國長大，受的是美國教育」、「台積電的創辦人張忠謀，浙江人，在香港長大，後來在美國讀哈佛和麻省理工學院，成長過程壓根跟台灣沒有任何關係。」

但也有網友點頭，「我實在不懂，老黃每年都來這張，台灣人是要多自卑？老黃自己都知道沒有台灣沒有今天的他」、「台灣有台灣的強項，也有我們的產業侷限，所以不用過度自卑也不要太自大」、「之前的日本老闆在十二強時也跟我說台灣人口才多少，可以在世界比賽打到冠軍真的很厲害（但自卑的台灣人我真的完全不會這樣想）。」

話題意外引發論戰，就有人緩頰，「台灣雖然是小島，人口很少，但是常常出現世界冠軍，是精英之島！」「原PO重點應該是，台灣這麼小，怎麼莫名其妙還能讓台灣搭上邊（老實說真的各種意外，到底為何很多事跟我們這個台灣小國扯上邊），若都是美國這樣聽起來還真的還好，就美國大國嘛！」