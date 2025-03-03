「來迄桃園走透透–2025數位走跑平台計畫」　累積運動里程拿大獎

▲桃園市為提升運動風氣，攜手體育署開辦「來迄桃園走透透計畫」記者會。（圖／體育局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

為提升桃園市運動風氣與養成規律運動生活習慣，桃園市政府體育局攜手教育部體育署從去年起開辦「來迄桃園走透透計畫」，副市長王明鉅今（3）日出席時表示，為鼓勵市民運動促進健康效果，同步增加場域使用率，桃園市去年首度舉辦數位走跑活動，今年活動自即日起至5月31日，且走跑場域從20處擴增至25處，累積里程即可抽獎，期盼這項計畫能夠越來越盛大，吸引更多民眾參與。

▲桃園市「來迄桃園走透透計畫」活動會場上，副市長王明鉅代表市府致詞。（圖／體育局提供）

這項「來迄桃園走透透–2025數位走跑平台計畫」於今天下午2時許在桃園區三民公園舉行，副市長王明鉅指出，這項活動由教育部體育署補助、永悅健康公司與台灣大哥大合作推出的「MySports APP」支持下得以延續擴大辦理，將數位走跑運動科技互動場域新增至25處，參與民眾只需透過APP即可累積運動里程，除能夠兌換禮品及抽獎外，也進一步提升民眾的運動意願、維持身體健康。

▲桃園市「來迄桃園走透透計畫」活動會場上，副市長王明鉅與多位市議員等人一起運動暖場。（圖／體育局提供）

體育局局長許彥輝說，去年首度辦理桃園數位走跑活動，活動期間自去年3月18日至5月31日累計里程共計28萬4,400公里，參與人次共7萬4,700人次。民眾每週平均增加運動次數達3次，可見民眾對於數位走跑產生黏著度，今年活動中還邀請以「日本人跑遍台灣」在馬拉松界打出名號的後藤友嗣出席，增添活動可看性。

▲桃園市「來迄桃園走透透計畫」活動會場上，邀請以「日本人跑遍台灣」在馬拉松界打出名號的後藤友嗣出席。（圖／體育局提供）

許彥輝強調，今年度桃市執行延續本計畫，鼓勵市民養成運動習慣，於桃市範圍擴增數位走跑運動科技互動場域至25處，以市民居住地與交通便利性為考量，篩選出適合走跑運動之公園與學校設置感應互動點，規劃區域運動路線。透過「MySports APP」作為里程累計載具，可累積運動紀錄與里程數兌換禮品及參與抽獎。獎品則包括iPhone16、Dyson輕量無線吸塵器、LG空氣清淨機、Garmin運動手錶等多項運動用品，贈品總價值逾50萬元，透過數位應用及獎勵機制，提供市民創新運動參與體驗。

▲桃園市「來迄桃園走透透計畫」活動，體育局攜手桃市優良店推出多樣折扣優惠，獎品總值逾50萬元。（圖／體育局提供）

值得一提的是數位走跑運動科技互動場域遍及桃園各區，這項計畫今年度攜手在地優良店家共同推出多樣折扣優惠券，市民完成指定走跑里程目標後，即可獲得商家優惠券，透過手機至店家兌換優惠，促進各區運動示範點周邊經濟消費，進一步結合運動與在地產業鏈結，健全運動產業生態圈正向發展，達成運動發展及活絡經濟雙贏局面。歡迎市民即日起至5月31日一起走跑GO，拿好禮，無論散步或跑步，達成指定條件即可獲得多項大獎，除可提升市民健康，更能推動桃園成為運動科技應用領先城市，詳細活動內容請參考平台網站：(http://tycg.runforlife.tw)。