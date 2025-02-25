王明鉅至親遭詐4000萬！聯邦銀女行員疑成詐團內鬼　8萬交保

▲聯邦銀健行分行。（圖／翻攝自Google Maps）

記者柯沛辰／綜合報導

桃園市副市長王明鉅至親遭詐騙2500萬元現金，不料詐團派律師成員臥底安撫，再騙走1500萬元。檢調偵辦搜索後，發現聯邦銀34歲林姓女職員讓王婦免抽號碼牌、快速提領950萬現金，也未過問大額提領用途，疑似勾結詐團，24日將人帶回偵訊，訊後諭知8萬元交保。

聯邦銀（2838）24日晚間發布重大訊息，證實桃園地檢署指揮警方至本行、分行詢問及搜索行員，公司依法配合調查，對公司不造成財務影響。

檢警調閱銀行監視器發現，當時王婦被詐團成員帶到聯邦銀健行分行提款，提領750萬元，隔天又領200萬元、轉帳500萬元。不過，王婦不僅免抽號碼牌，直接被帶往林姓女行員的櫃位，且林女也未依規定詢問、關懷大額提領用途。

更離奇的是，平時小分行並無如此多的現金，但當天不僅備好現金，還讓王婦「快速取款」，短短2天領走950萬元，且林女未過問半句，明顯與常理不符。

檢調懷疑，林女早已和詐團勾結，才使得詐團可以快速得手，因此24日前往中壢聯邦銀行健行分行，將林女帶回問訊。24日晚間，林女在律師陪同下抵達地檢署，訊後被依詐欺罪嫌諭令8萬元交保，後續檢調將持續釐清林女在詐團內扮演角色，以及是否從中獲利。

銀行主管透露，一旦有交保、求刑，聯邦銀可能要向金管會提起「重大偶發通報」，並說明全案原委與未來改善方法，若情節重大，金管會也將祭出裁罰，過去曾有單一銀行有內鬼勾結詐騙集團不察，遭金管會重罰2000萬元的紀錄。