推動SDGs與健康並進　台東縣召開永續委員會議

▲台東縣召開永續委員會議。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣政府為強化健康城市政策推動並呼應聯合國永續發展目標（SDGs），日前召開114年度「台東縣健康城市及永續發展委員會」第一次會議，集結縣府各局處首長、民間團體代表與多位學者專家，共同檢視現階段施政成果，並擘劃未來策略，展現縣府致力於打造健康、友善、永續城市的決心。

此次會議由副縣長王志輝擔任副總召集人，主持整體議程。與會成員除縣府團隊外，還包括前國家衛生研究院院長梁賡義、台灣健康城市聯盟前秘書長郭憲文、台北市電腦公會執行長李鎮宇等學者專家，並邀請多個在地民間組織代表參與，如一粒麥子基金會董事長呂信雄、台東縣弱勢者關懷協會理事長何威霆、台東縣老人福利推動聯盟理事長王欽鈴等，共同從多元觀點切入討論健康與永續議題。

會議中，除針對縣內健康與永續城市政策執行成果進行報告，也特別邀請郭憲文分享113年隨台東縣府團隊參與韓國第十屆西太平洋國際會議（WPRN）的經驗，內容涵蓋與各國交流台東實務做法，提供未來推動方向借鏡。另就過往調查分析，如110年針對縣內長者進行的八大面向需求問卷，也提出指標成果，邀集與會者進行意見交流。

王志輝表示，台東縣政府在推動健康城市與永續發展的過程中，積極整合公私部門資源，不僅重視醫療與照護體系建構，也從「慢經濟」出發，強調與自然共生、以人為本的在地治理觀。同時也不忽略行政效率與科技運用，致力導入AI與數位科技，協助推進跨領域政策實施。他強調：「健康與永續不應是遠方願景，而應是落實在每一位縣民日常生活中的具體實踐。」

台東縣長饒慶鈴亦表示，營造高齡友善與健康生活環境是城市治理的根本。台東縣將持續與聯合國SDGs 17項指標對接，強化縣府團隊與國際經驗交流連結。預計明年將再度參與第十一屆西太平洋國際會議，分享本縣在健康、高齡與永續治理方面的具體作法，持續讓世界看見台東，也為全國各地提供寶貴經驗與啟發。