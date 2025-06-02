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一掃即通報　台東公廁820座導入QR-Code機制

▲台東縣建置820處QR-Code即時通報。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東縣建置820處QR-Code即時通報。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為提升公共廁所整體品質與管理效率，台東縣環境保護局已全面完成縣內820座列管公廁的QR-Code掃碼通報系統。民眾只需使用手機掃描廁所內張貼的QR碼，即可即時反映環境、設備或清潔狀況，相關單位亦能迅速掌握現場情形並進行處理，此舉不僅有助於打造整潔如廁環境，也提升城市整體觀光印象與公共服務品質。

台東縣政府指出，廁所作為遊客與民眾日常使用頻率極高的公共設施，其整潔與維護品質在無形中影響城市觀感。尤其在觀光人潮眾多的台東，如廁體驗往往成為旅客觀感的重要一環。為此，縣府除了持續修繕與新建廁所設施，並強化公廁巡檢與管理單位的自主管理機制外，亦積極導入民眾參與的即時通報系統，透過科技工具建立回饋橋梁。

環保局表示，目前設有QR-Code通報機制的820座公廁涵蓋政府機關、風景區、公園、交通轉運站與商圈等地點。民眾進入廁所後，只需掃描QR碼，即可進入線上系統針對清潔度、設備完整性、異味問題等多面向給予意見。這不僅是監督機制，也是對第一線清潔人員的肯定與鼓勵。

據統計，自111年起至114年4月止，系統共接獲399件通報。其中，多達320件為表揚性回饋，內容包括清潔維護良好、環境整潔與服務態度佳；另有73件提出改善建議，常見項目包含設施老化、地面濕滑、備品短缺及異味等；其餘6件則與通報可疑異物（如萘丸）有關。所有通報均由相關人員親赴現場查核，並協助管理單位持續改善。

環保局強調，清潔維護雖有專人負責，但因人力有限，難免有疏漏，民眾即時提供回饋，對於提升管理品質具有重要助力。透過這項機制，使用者不只是被動接受服務的對象，也成為共同維護公共空間的一份子。未來縣府將持續優化設備與系統功能，朝向永續、宜居與觀光共融的城市願景邁進。

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