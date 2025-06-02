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曾培雅爭取東停28定案　打造東區新行政中心最後一哩路

▲台南市議員曾培雅於總質詢中力促「東停28」拍板定案，整合東區行政機能。（記者林東良翻攝）

▲台南市議員曾培雅於總質詢中力促「東停28」拍板定案，整合東區行政機能。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市議員曾培雅2日在市政總質詢中，鎖定東區重大建設與政策規劃，向市長黃偉哲強力爭取「東停28立體多目標停車場」案於任內拍板定案，並結合區公所、戶政事務所、調解委員會及活動中心空間，啟動東區新行政中心整體規劃，實踐市政服務一站整合，也同步催生「東區全民運動館」，補強公共運動設施。

針對備受矚目的「南台南副都心園區」開發，曾培雅提出質疑，要求市府正面回應是否已有廠商撤案，強調「東區值得更好的建設，不應為交差草率收場。」
在招商議題方面，她追問財稅局有無積極洽談COSTCO進駐南台南商四用地，直言：「這是民眾期盼多年的願景，請市府主動回應、不再模糊帶過。」

文化建設上，曾培雅感謝市府支援她於第四次定期會提出的「台南兒童美術館」設定構想，促成台南公園「童話小屋」四個月兒童藝文活動試辦，並表態將持續推動兒美館設立，目標打造「台南就是一座美學館」的藝文城市。此外，她也要求文化局正視文化中心修繕延宕問題，並表態力挺「台南雙年展」，發揮城市文化能量。

工務與休憩空間方面，曾培雅主張「特色公園」政策不能中斷，認為能展現地方文化、增加兒童遊憩與家長休憩功能，更能結合自然教育、促進鄰里凝聚力。她也呼籲社會局應持續規劃並增設「親子悠遊館」，為育兒家庭提供全天候育兒支援空間。

交通議題上，她批評市府取消「二段式左轉」政策溝通混亂，要求加強說明與引導；並建議於東門路與文化中心路口設定偏心式左轉，同時汰換長輩常用的老舊公車車輛，提升乘車安全。

教育方面，曾培雅指出校園事件頻傳，已壓垮學務與輔導體系，建議教育局重新檢討「每60班配置1位生教組長」制度，調整為「每24～30班配置1位」，並呼籲增加巡迴輔導教師，強化學齡前特教資源佈建。

體育方面，她肯定市府推動全中運成果，指出台南奪下歷年最佳成績，但自由車、劃船、射擊與游泳等仍需跨縣比賽，要求儘速補齊標準場館設施。

在衛生政策上，曾議員持續推動HPV疫苗補助，特別關注高風險與經濟弱勢女性的施打機會，盼市府向中央爭取更多預算，朝向性別平權與預防醫學雙軌並進。

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