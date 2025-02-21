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曾培雅、林美燕批社會局效率差　要求工會負擔健保補助機制優化

▲台南市議員林美燕、曾培雅、執行長歐政豪、盧崑福、林冠維，聯合台南市各總工會團體代表，具體要求社會局改善繁瑣補助流程，減輕基層工會的作業負擔。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市議員林美燕、曾培雅、執行長歐政豪、盧崑福、林冠維，聯合台南市各總工會團體代表，具體要求社會局改善繁瑣補助流程，減輕基層工會的作業負擔。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南勞工健保補助美意被打了折扣？台南市議員林美燕、曾培雅、執行長歐政豪、盧崑福、林冠維，21日聯合台南市各總工會團體代表，具體要求台南市社會局改善繁瑣補助流程，減輕基層工會的作業負擔，希望市府能優化補助機制，將補助款項直接匯入長者帳戶，配套措施要到位。

台南市議員曾培雅、林美燕指出，這場『效率不佳，多此一舉的社會局』記者會，勞工工會代表出席者眾，包括台南市總工會、台南直轄市總工會、大台南總工會、台南市產業總工會、台南市職業總工會，台南市各工會理事長、代表、會務人員，台南市政府副秘書長殷世熙也率領社會局官員與會。

市議員林美燕、曾培雅、執行長歐政豪、盧崑福、林冠維指出，此次記者會主要回應台南市政府關於「補助投保職業工會長者自付健保費超過市府補助額度」的申請方案，工會團體認為現行補助流程繁瑣，不僅增加行政人力與財政成本，也影響長者順利獲得補助的便利性。

▲台南市議員林美燕、曾培雅、執行長歐政豪、盧崑福、林冠維，聯合台南市各總工會團體代表，具體要求社會局改善繁瑣補助流程，減輕基層工會的作業負擔。（圖／記者林東良翻攝，下同）

工會與議員要求台南市府團隊分三方面來改善繁瑣的流程：1、簡化補助流程，減少行政負擔：目前補助方式分為由工會申請或由民眾向區公所申請，皆需多項文件審查、層層核定，不僅耗時，也容易造成資訊不對等，影響長者受惠權益。
2、比照重陽敬老禮金發放機制，直接匯入長者帳戶：目前台南市政府發放重陽敬老禮金，已透過銀行、郵局或農會直接匯款至長者帳戶，確保補助順利到位。工會呼籲市府應採相同方式，將長者健保補助差額直接匯入其敬老金帳戶，簡化程序，確保補助順利發放。3、一次性匯款，提高行政效率與資源運用：提議市府將健保補助款與敬老金合併發放，以年度整筆補助方式匯入長者帳戶，不僅能減少多次行政作業，也能降低政府支付金融機構的手續費，提升施政效能。

工會代表指出，若能將長者健保補助直接匯入敬老金帳戶，不僅能簡化行政流程、降低基層工會的作業負擔，更能提高長者對政府敬老政策的感受度。長者不須再自行申請補助，工會也不必再負擔繁重的行政作業，如此一來，能真正實現便民與利民的政策目標。

林美燕、曾培雅、盧崑福、林冠維表示，這項訴求是基層工會的心聲，他們將持續向市府反映，督促社會局正視問題，並儘速落實優化補助機制，確保長者權益不受影響。

曾培雅服務處執行長歐政豪進一步指出，長者行動不便卻須奔波區公所申請補助，既耗時又具交通風險，長者自行處理帳務申請恐有被詐騙疑慮，反而不敢領取，增加不必要的困擾。工會團體強烈籲請台南市政府正面回應此訴求，讓敬老服務政策不打折，真正落實為民服務的初衷。

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