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三級警戒台南垃圾爆大量　曾培雅：清潔人員人力不足應檢討

▲市議員曾培雅為讓台南有多處創意特色公園，她特別提供十四處預定地並做成簽名手板，黃偉哲市長當場簽名承諾，會提供安全有創意的特色公園。（圖／記者林悅翻攝）

▲市議員曾培雅為讓台南有多處創意特色公園，她特別提供十四處預定地並做成簽名手板，黃偉哲市長當場簽名承諾，會提供安全有創意的特色公園。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議員曾培雅總質詢指出，三級警戒期間，民眾不出門，垃圾爆大量，苦了人力不足的清潔人員，要求市長增加預算解決人力不足老問題，千萬不要讓東區科學未來館預算跳票，為讓台南有多處創意特色公園，她特別提供十四處預定地並做成簽名手板，黃偉哲市長當場簽名承諾，會提供安全有創意的特色公園。

曾培雅感謝清潔人員在這次疫情三級警戒的辛勞，看到一輛輛垃圾車垃圾量都暴增，讓清潔人力不足老問題負擔更重，希望黃偉哲市長好好檢討，一定要增加清潔隊人力，對於明年不用透明垃圾袋將開罰政策，也希望環保局多加考量，因為這波疫情導致好多人失業，生活已經夠苦了，不要隨便開罰。

環保局長謝世傑答詢說，六都中台南市清潔隊員所服務的面積最大，所以人力相對不足，這次疫情嚴峻實施三級警戒，市民大多待在家導致垃圾量劇增，民生回收垃圾增加38％，一般垃圾則增18％，所以這段期間垃圾車常常收到一半路程就滿了，清潔隊員真的辛苦，至於透明垃圾袋政策是為了垃圾減量，2022年起仍以勸導為主，除非惡性才開罰。

曾培雅表示，三提升三永續是黃偉哲市長的政見，但在環境永續部分，東門路和自由路二段長期淹水，換3個水利局長進度卻是0，在文教永續部分，預定在東區小巨蛋用地興建AR科學未來館，黃市長說明年動工，但至今還看不到中央預算，賴清德已經騙了東區居民，讓小巨蛋跳票，希望科學未來館不會？

在溫暖永續部分，曾培雅說，她長期爭取青年住宅實現居住正義，大家關切東區崇吉一街何時動工？平實營區二期招商情況？希望二千戶的目標能在市長任內完成。也期望3處在東區的立體停車場能儘速動工，尤其青年路的停車場因將活動中心規畫在內居民特關心，希望不要一再流標。

曾培雅也指出，台南第一個特色公園，雖在黃市長任內完成，但離好玩、好安全、能營造親子共樂的目標還有段距離，如果特色公園沒特色叫公園既可，她特別提供12處公園預定地和2處文教用地，希望市府能考量作有創意的特色公園，並拿出手版要求黃偉哲簽名。

黃偉哲市長簽名後表示，會儘快盤點這14處預定地，也會檢討清潔人力不足問題，未來科學館會儘量跟中央爭取早點動工，也會盡力儘快蓋品質不打折的社會宅，明年目標2千戶。

有關曾培雅議員質詢東區新都心段文教用地設置「國立科學未來館」辦理進度議題，教育局表示，台南市政府會全力與中央相關單位緊密合作，持續推動國立科學未來館計畫，惟教育部因考量能建設世界級博物館，讓世界可以看見台灣看見臺南，故規劃經費由原來46.97億元，增加至66.02億元，國立科學未來館計畫預計於2027年完工，2028年2月營運。本案目前最新進度為2021年5月18日行政院秘書長函送國立科學未來館綜合規劃報告（草案）初審意見，教育部將先邀集中央相關單位開會討論修正後，再將國立科學未來館規劃報告提送行政院審議。台南市政府樂見及感謝教育部規劃本館為世界級的博物館，後續會持續與教育部溝通，先通過相關執行預算符合全體市民的期待。目前該案地在完成設館前，已先設置2條人行步道並定期進行環境清潔維護，提供市民休閒空間。

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