「龍友」作夥逛花園夜市　侯友宜「合體」謝龍介齊拉票

▲新北市長侯友宜20日晚間與國民黨台南市長參選人謝龍介合體。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新北市長侯友宜20日晚上8時左右前往台南市花園夜市，與國民黨台南市長參選人謝龍介合體，一起逛夜市，並向攤販買小吃美食。侯市長指出，這麼多年來受到謝龍介幫很多忙，這次出來選市長，相信一定會好好做事疼惜台南市，新北市有夜市，台南市也有夜市，所以他與謝龍介一起來關心夜市，來拼夜市的好生意。

侯友宜指出，謝龍介人緣很好，看這麼多議員來關心夜市他很感動，謝龍介選市長，一定有很多人像他一樣，一定會下來幫忙，謝龍介做人實在，會做事，支持他當選市長；因10月22日他北部行程滿滿，所以謝龍介競選總部成立他無法成行，但謝龍介一個人就很有魅力了，侯友宜笑稱「我來是多的」，可是彼此是兄弟，所以還是要來相挺。

謝龍介感謝市長的相挺，謝龍介說夜市民生起來，台南民生就會起來，疫情2年多，夜市攤販都很辛苦，希望無論男女老幼，大家一起來，讓台南市夜市都能好起來。

隨後，謝龍介與國民黨台南市議員林美燕、許至椿、曾培雅、參選人童小芸…等人陪同，一起逛夜市，侯市長親切向攤販及逛夜市的民眾問好，謝龍介也利用機會向夜市民眾宣傳他自己的參選政見，侯友宜等人所到之處，受到民眾熱情歡迎，且碰到很多民眾都是新北市來台南玩的，令侯友宜很感動。

侯友宜說，他非常感動，台南市生意最興隆的花園夜市充滿人潮，謝龍介要拼市長，剛剛問了，滿滿消費群，有很多從北部來的民眾，新北市的民眾約佔3、4成，帶動夜市的發展，尤其是謝龍介要選市長，大家爭相與他合照，站在認真打拼的謝龍介旁邊與有榮焉，台南市好朋友可到新北市，新北市也有很多夜市可消費，台南、新北攜手合作，帶動庶民經濟的蓬勃發展，生意愈來愈好，帶動夜市好生活，這是他來台南與謝龍介站在一起的原因，今天並非假日，但夜市生意這麼好，他很高興，台南夜市很出名很好吃，生意一定會愈來愈好，現在疫情和緩以後，他希望謝龍介當選後，屆時新北市、台南市一起攜手共創經濟，他也邀請謝龍介到新北逛夜市，謝龍介也欣然同意。

謝龍介說，疫後經濟所有領導人都在重新布局，侯市長來台南，很多新北市的民眾來消費，我們很感謝，台灣是一日遊的島嶼，他從夜市老闆的眼神中，看到了喜悅，過去2年來三餐不繼，因疫情來了就管制，現在和緩了，現在大家眉開眼笑，這就是庶民經濟的起飛，疫後經濟如何得上全世界的腳步，這是領導人要關心的事，他雖在選市長，也關心全民經濟，希望新北、台南的攜手合作，就從夜市人生起飛，台灣的經濟就能起飛。