台南市東區議員曾培雅涉詐領助理費　檢方搜傳喚20萬元交保

▲台南市東區議員曾培雅，被控在議員任內，涉嫌以人頭詐領助理費統計約60萬元，台南地檢署檢察官偵訊後以20萬元交保。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市東區議員曾培雅，被控在議員任內，涉嫌以人頭詐領助理費統計約60萬元，台南地檢署18日指揮調查局南機站人員搜索4處處所，查扣相關事證，檢方傳唤12人，訊後以曾培雅涉嫌重大諭知20萬元交保，其餘11人均請回。

據了解，東區議員曾培雅， 被控涉嫌從2011年台南市縣市合併後至今，涉嫌以人頭方式詐領助理費，18日由台南地檢署檢察官黃銘瑩，指揮調查局南機站發動搜索，兵分多路分赴曾培雅議會休息室及其服務處等4處所搜索，並查扣相關事證資料一批。

檢調傳喚曾培雅及其助理計12人到案說明，直至19日清晨告一段落，檢察官訊後以曾培雅涉嫌重大，尚無羈押必要，諭知20萬交保，其餘11人均請回。台南地檢指出，曾培雅初步估計詐領金額約60萬元，相關涉案事實仍待檢察官持續偵辦調閱相關資料釐清中。

涉案議員曾培雅，現年61歲，國民黨籍，曾任台南市第16屆議員，以及台南縣市合併後第1、2、3屆市議員，在台南市東區是名基層實力雄厚的資深議員。目前尚有東區曾姓前議員涉嫌以人頭方式詐領助理費事件在司法程序進行中，如今曾培雅也涉嫌人頭詐領助理案，顯示人頭詐領助理費可能並非單一事件。

・北極靈芝天然珍稀