台灣42輛M1A2T在美國碼頭裝載上船！　空拍畫面曝光

▲台灣對美軍購的M1A2T戰車，第二批規劃6月底前抵台，而近日在社群媒體上，有一段美國碼頭裝載戰車的畫面曝光，很高可能就是準備運載來台的戰車。（圖／Treads kencheng122675）



政治中心／台北報導

台灣對美軍購首批38輛M1A2T戰車，在去年底抵台之後，根據規劃第二批42輛，會在2025年4月至6月間交運；換言之，本月底之前，台灣將籌獲80輛M1A2T戰車。近日，在社群媒體上，出現一段美國碼頭裝載上船的空拍畫面，很高可能性是台灣的42輛戰車。

依照台灣對美軍購的M1A2T戰車籌獲的進度規劃，除了去年底先抵台的首批38輛外，第二批42輛，規劃於今年4月至6月運交；換言之，台灣在6月結束前，可望正式籌獲80輛M1A2T戰車。至於最後一批的28輛，規劃是明年（2026）3月前運交抵台。

另外，有關外界關心台灣首批38輛M1A2T戰車交裝之後，何時會進行實彈射擊？國防部長顧立雄日前在立法院受訪時已有透露，規劃今年6月進行實彈演練。對此，根據漁業署射擊通報資訊，裝訓部將於6月18日至27日間擇定8天，在新豐坑子口靶場進行地面武器射擊。

▲台灣對美軍購的M1A2T戰車，第二批規劃6月底前抵台，而近日在社群媒體上，有一段美國碼頭裝載戰車的畫面曝光，很可能就是準備運載來台的戰車。（圖／Treads kencheng122675）

▲台灣對美採購的首批38輛M1A2T戰車，運抵台灣。（資料照／軍聞社提供）