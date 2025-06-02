NSO登大阪交響音樂廳　日本議員、橘色惡魔讚：心被音樂包起來

▲NSO國家交響樂團「來自台灣」日本巡演昨（1）日登大阪交響音樂廳，隨行音樂家包括知名小提琴家黃俊文與日本女高音森麻季，現場除了多位日本議員出席，「橘色惡魔」京都橘高校吹奏樂部學生也到場觀賞。（圖／文化總會提供）



政治中心／台北報導

NSO國家交響樂團「來自台灣」日本巡演昨（1）日登大阪交響音樂廳，隨行音樂家包括知名小提琴家黃俊文與日本女高音森麻季，上座率高達9成，現場除了多位日本議員出席，「橘色惡魔」京都橘高校吹奏樂部學生也特地到場觀賞。

NSO「來自台灣」日本巡演音樂會，由音樂總監準・馬寇爾領軍領軍，知名小提琴家黃俊文、日本女高音森麻季等音樂家擔綱演出。當天演出吸引了眾多重量級貴賓，除了「橘色惡魔」京都橘高校吹奏樂部學生外，還有日本眾議員和田有一郎、森山浩行、大阪府議會議員杉江友介，以及台灣的國策顧問陳天隆、台北駐大阪經濟文化辦事處處長洪英傑等人。

在造訪大阪期間，文化總會祕書長李厚慶正好在關西洽談TAIWAN PLUS 2025「台日新風」相關合作，便邀請曾在台灣掀起「橘色惡魔」旋風的京都橘高校吹奏樂部學生前來欣賞。

此次曲目包含台灣作曲家蕭泰然《來自福爾摩沙的天使》、貝多芬《D大調小提琴協奏曲》、馬勒《第四號交響曲》，樂團在音場極佳的大阪交響音樂廳，將層次豐富的音色發揮極致。代表出席的橘高校吹奏樂部新任部長大山同學、指揮井上同學，從高一就開始隨團隊訪台，更曾登上國家音樂廳，強調「來自台灣的演出，絕對不能錯過！」

此外，2023年京都橘高校台灣遠征，於國家音樂廳舉辦來台音樂會時，NSO國家交響樂團就曾免費提供橘高校演出所需的部分大型樂器，如打擊樂器與低音提琴等，展現了NSO對音樂文化交流的大力支持。

在這次演出結束後，大山同學表示，最讓她驚艷的是黃俊文的演奏，技巧精湛，情感飽滿，不論聽或看都是享受，「從第一個音響起的瞬間，好像心被包起來的感覺，非常溫暖又舒服。」井上同學則對準・馬寇爾的指揮風格印象深刻，「現在的我只能聽從老師的指導，希望將來能夠跟指揮一樣用全身帶動氣氛。」

目前高三的二人表示，這次是第一次現場聆聽交響樂團的表演，很高興受到文總邀請欣賞NSO日本巡迴演出，希望未來也可以透過音樂進行文化交流，增進台日友誼。