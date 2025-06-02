肯德基爆漿卡士達蛋撻回歸！壯壯親自爆料掀回憶殺　Dcard網友暴動敲碗搶吃

▲ Dcard 熱烈討論一支神秘的「壯壯爆料影片」。（圖／肯德基提供，下同）

【網搜小組／綜合報導】

肯德基40周年再放大招，爆漿系經典甜點強勢回歸！許多網友近日在 Dcard 熱烈討論一支神秘的「壯壯爆料影片」提到6/3 官網搶先預購，引爆網友高度討論，Dcard美食版瞬間熱帖，老粉直呼「看完雞皮疙瘩、回憶都回來了！」原來是沉寂多年的「爆漿卡士達蛋撻」將於 6 月 10 日正式回歸，讓老粉絲們興奮不已，直說這是「肯德基員工最推薦的蛋撻口味」，必須手刀預購才吃得到！

影片中，店員壯壯身穿制服現身爆料，化身爆料特派員，語氣神秘地拋出關鍵提示：「超爆的爆料來了！」、「肯德基史上最美味的爆料????????」、「連員工都忍不住親自出馬爆料？」留下強烈伏筆。官方也釋出幾個「爆」關鍵詞：手工現烤、注入濃甜卡士達醬、雙層口感——誘發饕客集體暴動。

不僅如此，影片明顯致敬2010年由豆花妹（蔡黃汝）拍攝的廣告，那支「爆漿蛋撻初登場」的經典影片，如今竟重現江湖。老粉在Dcard留言驚呼：「我竟然還記得那個畫面」、「這是復刻以前豆花妹的廣告吧????」，一秒帶觀眾回到童年味蕾。引發網友瘋猜。官方也拋出幾組關鍵字：「手工現烤」、「注入濃甜卡士達醬」、「無法抗拒的雙層口感」，短短幾十秒吊足粉絲胃口。

▲「爆漿卡士達蛋撻」將於 6 月 10 日正式回歸，讓老粉絲們興奮不已。

網友紛紛在 Dcard 美食板留言表示：「我小時候最愛的就是這個口味，口味奶香奶香的很濃郁且有雙層口感，爆漿很過癮」、「以前吃的時候要小心燙口，現在終於要回來了！」、「記得當年蛋撻廣告一播完我就吵著要吃，畫面超浮誇但超想咬一口」、「員工自己都推的話，我真的要吃爆」。還有人說早就偷偷看到門市貼出預告：「有人拍到門市有貼啦，應該確定了！」

更有資深員工現身留言：「從PT做到正職的老員工來也～我蠻愛的，很有料????」可見這款產品在內部員工中也擁有高人氣。值得一提的是，本次釋出的影片不只主打「爆」，連廣告風格都呼應早期經典版本，讓許多網友直呼：「這是復刻以前豆花妹的廣告吧。」

▲網友直呼：「這是復刻以前豆花妹的廣告吧」。

這波蛋撻回歸，不只靠「爆」字打出差異化，更主打「手工現烤」與「限時限量」，吸引甜點控、老粉與蛋撻愛好者全面關注。官方也公布，6 月 3 日起開放預購，6 月 10 日正式上市，勢必將掀起一波甜點搶購潮。

想知道到底多爆？不如自己來吃吃看！

爆漿卡士達蛋撻重點資訊：

►6/3 預購開跑

►6/10 全台門市限時販售

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