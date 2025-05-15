肯德基「雙層青花椒咔啦雞腿堡」回歸　+10元還有新沾醬

▲肯德基「青花椒季」開跑。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

肯德基5月「青花椒季」開跑，一次集結歷年經典美味包括「青花椒咔啦雞腿堡」、「青花椒香麻脆雞」等，就連鐵粉最愛「雙層青花椒咔啦雞腿堡」也回歸，即日起限時上市；更推出新成員「青花椒香麻沾醬」，無論拿來沾雞塊、薯條通通沒問題。

▲肯德基「雙層青花椒咔啦雞腿堡」限時回歸。

肯德基銷魂青花椒家族中的神級美味「雙層青花椒咔啦雞腿堡」強勢回歸，漢堡中夾入2塊酥脆多汁、裹滿青花椒與多種辛香料熬煮成青花椒香麻醬的咔啦雞腿排，再加上生菜增添口感，每一口都能吃到香麻滋味與酥脆爽感，單點售價155元、套餐210元起，即日起至6月23日於全門市限時開賣。

同步推出「青花椒全明星個人餐」，內含青花椒咔啦雞腿堡1顆+青花椒香麻脆雞1塊+中份香酥脆薯1份+青花椒香麻沾醬1個+原味蛋撻1顆+中杯百事可樂1杯，原價242元，特價199元，可享82折優惠。

▲加碼推出全新「青花椒香麻沾醬」。

還有全新以多種辛香料熬成的獨門靈魂級「青花椒香麻沾醬」，無論是薯條或雞塊都可直接變身「青花椒化」，即日起至6月23日期間凡購買「雙層青花椒咔啦雞腿堡」、「青花椒咔啦雞腿堡」、「青花椒香麻脆雞」等品項+10元即可加購1份。

▲漢堡王推出全新「雞薯條堡」。（圖／業者提供）

漢堡王則將在明（16）日推出全新「雞薯條堡」，雞薯條是以雞胸肉製成，炸製外表金黃酥脆、肉質細嫩，且帶有些許胡椒香氣，是不少人喜愛的人氣點心之一，這次選用雞薯條直接入堡，堆疊至少3層（12條）以上最多10層（40條）的雞薯條堡，每層還疊上鹹香起士片增添香濃滋味，限時開賣至5月19日。

漢堡王雞薯條堡同步祭出限時優惠，凡購買7層以上即可享半價優惠，其中又以「10層雞薯條堡」最划算，特價269元，較原價祭出46折扣，吃愈多層CP值愈高。