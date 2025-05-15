　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

肯德基「雙層青花椒咔啦雞腿堡」回歸　+10元還有新沾醬

▲▼肯德基推「青花椒香麻沾醬」。（圖／記者蕭筠攝）

▲肯德基「青花椒季」開跑。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

肯德基5月「青花椒季」開跑，一次集結歷年經典美味包括「青花椒咔啦雞腿堡」、「青花椒香麻脆雞」等，就連鐵粉最愛「雙層青花椒咔啦雞腿堡」也回歸，即日起限時上市；更推出新成員「青花椒香麻沾醬」，無論拿來沾雞塊、薯條通通沒問題。

▲▼肯德基「雙層青花椒咔啦雞腿堡」回歸。（圖／記者蕭筠攝）

▲肯德基「雙層青花椒咔啦雞腿堡」限時回歸。

肯德基銷魂青花椒家族中的神級美味「雙層青花椒咔啦雞腿堡」強勢回歸，漢堡中夾入2塊酥脆多汁、裹滿青花椒與多種辛香料熬煮成青花椒香麻醬的咔啦雞腿排，再加上生菜增添口感，每一口都能吃到香麻滋味與酥脆爽感，單點售價155元、套餐210元起，即日起至6月23日於全門市限時開賣。

同步推出「青花椒全明星個人餐」，內含青花椒咔啦雞腿堡1顆+青花椒香麻脆雞1塊+中份香酥脆薯1份+青花椒香麻沾醬1個+原味蛋撻1顆+中杯百事可樂1杯，原價242元，特價199元，可享82折優惠。

▲▼肯德基推「青花椒香麻沾醬」。（圖／記者蕭筠攝）

▲加碼推出全新「青花椒香麻沾醬」。

還有全新以多種辛香料熬成的獨門靈魂級「青花椒香麻沾醬」，無論是薯條或雞塊都可直接變身「青花椒化」，即日起至6月23日期間凡購買「雙層青花椒咔啦雞腿堡」、「青花椒咔啦雞腿堡」、「青花椒香麻脆雞」等品項+10元即可加購1份。

▲▼漢堡王推全新「雞薯條堡」。（圖／業者提供）

▲漢堡王推出全新「雞薯條堡」。（圖／業者提供）

漢堡王則將在明（16）日推出全新「雞薯條堡」，雞薯條是以雞胸肉製成，炸製外表金黃酥脆、肉質細嫩，且帶有些許胡椒香氣，是不少人喜愛的人氣點心之一，這次選用雞薯條直接入堡，堆疊至少3層（12條）以上最多10層（40條）的雞薯條堡，每層還疊上鹹香起士片增添香濃滋味，限時開賣至5月19日。

漢堡王雞薯條堡同步祭出限時優惠，凡購買7層以上即可享半價優惠，其中又以「10層雞薯條堡」最划算，特價269元，較原價祭出46折扣，吃愈多層CP值愈高。

【你可能也想看】

►漢堡王「10層雞薯條堡」只賣4天　最低下殺46折
►Mister Donut新聯名！史努比、查理布朗甜甜圈超Q　還有限量周邊
►拿坡里限時10天「炸雞桶買1送1」　麥當勞APP本周優惠一次看

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
600 4 1673 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陳冠偉今結婚了！　呂詠臻哭：沒找我...
快訊／鉛球冠軍當街刺死18歲前女友　殺人罪收押
快訊／新北「多部汽機車追撞成一團」！　男子命危
正面對決！川普直接告訴蘋果庫克：我不希望你在印度建廠
快訊／威廉閃兵！火燒到《哪裡怕》「錄影急喊卡」
5566全員當過兵！網讚「喬傑立藝人都有服役」這2位還被兵變
快訊／下班注意！2縣市大雨特報
Melody請辭《11點熱吵店》！　電視台：尊重她決定
快訊／威震集團吳明達遭撤銷假釋　刑事局拘捕偵訊中

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

全家合作「bb.q CHICKEN」推9款新品　脆雞塊只要29元

肯德基「雙層青花椒咔啦雞腿堡」回歸　+10元還有新沾醬

foodpanda推出「天天65折」　全用戶都可享60大品牌優惠

必勝客「大比薩199元起」平日限定　18種口味任選

營養師不藏私7天早餐提案　靠這款豆漿擺脫油脂陷阱

7-11咖啡隱藏優惠「買1送1」　全家抹茶拿鐵「第二杯10元」

熱到食慾不振？全家冷義大利麵、涼麵系列涼爽美味消暑氣　指定飲品組合餐現省10元

Uber One會員周限時8天開跑　美食買1送1、叫車下殺5折

超商新推「蒸的霜淇淋」奶黃包被瘋搶！網讚：掌握迷因流量密碼

全家App內建「AI翻譯」支援8國語言　拍攝商品讓外籍客秒懂成分

【3900萬RM粉鑽錶】詐團奢侈品拍賣！潮男得標：我要自己戴 #RM錶 #潮男 #詐團 #3900萬

【爽到ㄎㄧㄤ掉】德國牧羊犬被挖耳朵　舒服到翻白眼！

【我有錢！】李多慧拒吃飯邀約　一聽要她請客立刻答應！ #李多慧 #小龍女 #啦啦隊

【閃兵案】威廉綠島投案主動配合　警台東機場拘提畫面曝

【排骨神偷】婦人老練順走一塊豬肉 眼尖闆娘：頂多20元！

薛仕凌當兵「體檢3次驗退」　有家族性高血壓「自己沒感覺」

【警察想罵髒話】警剛處理完車禍...衰遇逆向車 車頭凹陷毀損

陳大天.「超克7」李銓 涉逃兵案被逮！

【開這麼慢也能撞？】汽車超低速行駛撞路邊站牌！直接彈起翻車

【閃兵案延燒】連環爆！藝人阿虎遭帶回約談

全家合作「bb.q CHICKEN」推9款新品　脆雞塊只要29元

肯德基「雙層青花椒咔啦雞腿堡」回歸　+10元還有新沾醬

foodpanda推出「天天65折」　全用戶都可享60大品牌優惠

必勝客「大比薩199元起」平日限定　18種口味任選

營養師不藏私7天早餐提案　靠這款豆漿擺脫油脂陷阱

7-11咖啡隱藏優惠「買1送1」　全家抹茶拿鐵「第二杯10元」

熱到食慾不振？全家冷義大利麵、涼麵系列涼爽美味消暑氣　指定飲品組合餐現省10元

Uber One會員周限時8天開跑　美食買1送1、叫車下殺5折

超商新推「蒸的霜淇淋」奶黃包被瘋搶！網讚：掌握迷因流量密碼

全家App內建「AI翻譯」支援8國語言　拍攝商品讓外籍客秒懂成分

賈靜雯「等身材練好一點」想把絲巾當上衣穿　搶逛Burberry花園派對

獨／完美遺照！阿嬤無懼二次「正」鼻　醫師佩服：離開也要漂亮

桃捷長庚線「龜山⬌林口」可行性研究決標　拼2026年報中央審議

66歲徐乃麟重返外景！扛120公斤巨輪眾人驚呆　錄影一半突下跪認錯

澳洲黃金海岸市長訪台南！　黃偉哲贈市鑰命路紀念43年情誼

中國對巴西等5國試行「免簽政策」　陸外交部：堅持高水準對外開放

台股成交王南亞科當沖比破6成　並列14檔注意股

快訊／騙還竉物鼠！鉛球冠軍當街刺死18歲前女友　殺人罪收押

平日下午用餐時最長210分鐘　王品「聚日式鍋物」也延長用餐時間

陸選手「為來台旅遊」報世壯運　陸委會歡迎：被淘汰可去走一走

賈靜雯約會修杰楷「現在就想分手」　大熱天騎機車..崩潰：好想殺你！

消費熱門新聞

超商咖啡「買1送1」優惠一次看

漢堡王超狂「雞薯條堡」只賣4天

咖啡買1送1、廚房紙巾買1送2　超商省錢優惠來了

必勝客平日限定大比薩狂殺199元起

醫美詐騙新手法　受害者揭露親身經歷

超商新推「蒸的霜淇淋」奶黃包被搶空

音波拉提真假難辨？看完這篇不再搞錯！

拿坡里限時10天炸雞桶買1送1

早餐藏油脂陷阱？豆漿來救援！

麥當勞APP升級！手機點餐3大亮點超有感

肯德基最新優惠代碼一次看

全家冷義大利麵、涼麵系列清爽開胃　搭配指定飲品還省10元

全家推「智慧AI翻譯」支援8國語言

10元喝拿鐵美式！超商寄杯優惠一次看

更多熱門

相關新聞

foodpanda推出「天天65折」　全用戶都可享60大品牌優惠

foodpanda推出「天天65折」　全用戶都可享60大品牌優惠

外送平台foodpanda祭出史上最大好康活動，5月19日起全用戶可享「天天65折」優惠，找來60間品牌、逾4500間店家合作，包括肯德基、三商集團、麻古茶坊、萬波、拉亞漢堡等，一天三餐再吃到宵夜，全品項皆能享折扣。

「好市多1美食」外酥內嫩！網推：大人小孩超愛

「好市多1美食」外酥內嫩！網推：大人小孩超愛

必勝客平日限定大比薩狂殺199元起

必勝客平日限定大比薩狂殺199元起

全台第3家「青焰牛排館」進駐麗寶福容

全台第3家「青焰牛排館」進駐麗寶福容

台中米其林一星「文公館」宣布歇業

台中米其林一星「文公館」宣布歇業

關鍵字：

美食情報美食雲肯德基漢堡王

讀者迴響

熱門新聞

隔壁挖地基蓋屋！台南透天厝倒塌超慘畫面曝

泰國正妹來台拚翻床率　15分鐘特戰SOP曝

下波鋒面接近　雨區擴大時間曝

北韓女兵「被拖進豬舍性侵」！

男染上毒癮　頸部90度嚴重彎曲

閃兵王大陸入伍　尷尬台下看許光漢表演

白沙屯媽祖首駐駕創歷史　南投受天宮60年牌樓要拆了

奇萊山「山獸神」疑遭獵殺！山友見屍氣炸

緬甸8.2強震「地表大位移」影片曝！　首次清晰捕捉破裂瞬間

Energy擅跳16蹲「全員免當兵」　坤達氣胸緊急手術

威廉50萬交保最高！閃兵9人交保金曝光

日7月大地震預言引恐慌　漫畫家回應了

Andy遭控交往期間出入聲色場所　爆料黑函護家寧討報酬

快訊／基隆5歲男童滿臉血亡　生父逃2小時落網

閃兵事件一爆　全場讚「2男神」楷模

更多

最夯影音

更多

【3900萬RM粉鑽錶】詐團奢侈品拍賣！潮男得標：我要自己戴 #RM錶 #潮男 #詐團 #3900萬

【爽到ㄎㄧㄤ掉】德國牧羊犬被挖耳朵　舒服到翻白眼！

【我有錢！】李多慧拒吃飯邀約　一聽要她請客立刻答應！ #李多慧 #小龍女 #啦啦隊

【閃兵案】威廉綠島投案主動配合　警台東機場拘提畫面曝

【排骨神偷】婦人老練順走一塊豬肉 眼尖闆娘：頂多20元！

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

完美鹽值就靠這一鍋

完美鹽值就靠這一鍋

「文里補習班」開課啦！今天來補「鹽」值！教同學一道無鹽料理—蒜香海鮮豆腐鍋

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面