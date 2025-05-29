本村炸雞全新「青花椒麻系列」6/2開賣　7款人氣單品一次吃

▲本村炸雞推出全新「青花椒麻系列」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

韓式炸雞品牌「本村炸雞Bonchon」今年夏季推出全新「青花椒麻系列」，把青花椒特有香辣及獨特麻感結合炸雞、炸魷魚、薯條等共7款人氣單品，打造全新味覺體驗，6月2日起於全門市正式開賣，期間限定、售完為止。

▲7款人氣單品變身成青花椒麻口味。

本村炸雞「青花椒麻系列」新登場，嚴選帶有獨特風味及麻感的青花椒，融合多種辛香料層層堆疊，首推「青花椒麻炸雞」，經典的韓式炸雞裹上青花椒麻醬，每一口都能吃到香、麻、辣等3重滋味，售價138元至588元。

還有多款單品包括「青花椒麻炸魷魚圈（228元）」、「青花椒麻炸韓式魚板（128元）」、「青花椒麻牛肉起司薯條（128元）」、「青花椒麻年糕香腸串（108元）」、「青花椒麻酥炸洋蔥圈（98元）」、「青花椒麻炸薯條（88元）」，6月2日起全門市上市。

▲肯德基「雙層青花椒咔啦雞腿堡」限時回歸。（圖／記者蕭筠攝）

肯德基5月也迎來「青花椒季」，除了有「青花椒咔啦雞腿堡」、「青花椒香麻脆雞」等夯品，更把神級美味「雙層青花椒咔啦雞腿堡」搬出來，漢堡夾入2塊酥脆多汁、裹滿青花椒與多種辛香料熬煮成青花椒香麻醬的咔啦雞腿排，再加上生菜增添口感，每一口都能吃到香麻滋味與酥脆爽感，單點售價155元、套餐210元起，限時販售至6月23日。

▲肯德基今年更推出全新「青花椒香麻沾醬」。

還有全新以多種辛香料熬成的獨門靈魂級「青花椒香麻沾醬」，無論是薯條或雞塊都可直接變身「青花椒化」，至6月23日前凡購買「雙層青花椒咔啦雞腿堡」、「青花椒咔啦雞腿堡」、「青花椒香麻脆雞」等品項加10元即可加購1份。