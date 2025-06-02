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「必勝客+肯德基」APP最新優惠懶人包　必搶6元蛋撻、比薩

▲▼必勝客。（圖／必勝客提供）

▲2大速食品牌祭出618年中購物節優惠。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

迎接618年中購物節，2大速食品牌「肯德基」、「必勝客」祭出最新限時優惠，不僅周周可搶6元原味蛋撻、夏威夷個人比薩，還有一系列組合優惠狂殺3折起，6月3日起於APP限定開跑。

「肯德基+必勝客」6月3日至6月30日期間於PK雙饗卡APP網羅一系列超值優惠，首推「超狂神券」，期間每周五+6月18日共5天，上午10時起限時開搶6元肯德基蛋撻、必勝客個人比薩，以及18元咔啦脆雞、小比薩，數量有限，售完為止。

除外還有「指定夯品買1送1」包括肯德基上校雞塊、必勝客脆糖扁可頌皆享優惠，以及「不限量組合優惠39折起」、「隨饗券3折起」等，激省好康一次掌握。

▲▼必勝客+肯德基推PK APP限定618優惠。（圖／業者提供）

▲▼必勝客+肯德基最新限時優惠一次看。※點圖放大

▲▼必勝客+肯德基推PK APP限定618優惠。（圖／業者提供）

▲▼必勝客+肯德基推PK APP限定618優惠。（圖／業者提供）

▲隨饗券最低3折起可一次買多張更划算，且開放跨店領取。

▲▼21風味館（21PLUS）。（圖／業者提供）

▲21風味館最新限時優惠下殺5折起。

「21風味館（21PLUS）」至6月24日前則網羅4大組合最高可享5折起，包括「香草烤雞特價379元」、「香脆炸雞桶5入特價288元」、「香草烤雞+香脆炸雞桶5入特價619元」，以及「中杯經典冷飲買1送1（ 限定蜂蜜綠茶／無糖四季春）」，飲品優惠限消費任一品項才可享加購價，提醒21TOGO、台大微風門市及外送平台不適用此優惠。

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