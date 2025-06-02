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肯德基聯名《黑白大廚》崔鉉碩　「韓式起司脆雞飯」明天開賣

▲▼肯德基聯名崔鉉碩推韓式起司脆雞飯。（圖／記者蕭筠攝）

▲肯德基聯名白湯匙主廚「崔鉉碩」推出全新米飯系列「韓式起司脆雞飯」。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

肯德基宣布攜手《黑白大廚》白湯匙主廚「崔鉉碩」推出全新米飯系列，「韓式起司脆雞飯」是選用經典雞汁風味飯加上2塊厚實多汁的原塊咔啦雞腿排，再淋上主廚特製韓式甜辣醬、切達起司醬，打造濃郁滋味，6月3日起正式開賣。

▲▼白湯匙大廚崔鉉碩與台灣肯德基共同推出聯名料理「韓式起司脆雞飯」，結合韓式炸雞與台灣國產優質白米的台韓口味組合。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼肯德基與《黑白大廚》白湯匙主廚「崔鉉碩」推出聯名商品。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼白湯匙大廚崔鉉碩與台灣肯德基共同推出聯名料理「韓式起司脆雞飯」，結合韓式炸雞與台灣國產優質白米的台韓口味組合。（圖／記者湯興漢攝）

肯德基找來崔鉉碩跨海合作推出全新「韓式起司脆雞飯」，以經典「雞汁風味飯」打底，嚴選台南11號優質白米拌入特製雞汁、香蔥油製成，再放上2塊原塊咔啦雞腿排，最後淋上主廚親自認證的特製韓式甜辣醬、濃郁切達起司醬雙重醬汁，每一口都能吃到正宗韓式風味。

肯德基聯名「韓式起司脆雞飯」將於6月3日起於全台門市、外送平台、PK雙饗卡APP常態販售，僅提供搭配小杯無糖綠茶套餐組合特價129元，還可以45元加購雞汁風味飯。

▲▼達美樂人氣熔岩披薩馬芬推出3款新口味「龍蝦沙拉」、「墨西哥」、「白醬蔬食」。（圖／業者提供）

▲達美樂人氣熔岩披薩馬芬推出3款新口味。（圖／業者提供）

達美樂超人氣「熔岩披薩馬芬」即日起也推出3款新口味，包括滿足海鮮控的經典熱銷口味「龍蝦沙拉」；以香腸丁與墨西哥辣椒打造微辣爽感的「墨西哥」；以及添加嚴選菠菜、玉米、紅椒的「白醬蔬食」，且全系列起司熔岩醬加量50%，打造更濃郁滋味。

為歡慶新品上市，即日起至6月29日前可享熔岩披薩馬芬3入組169元、6入組319元，最低下殺77折；還有「熔岩披薩馬芬MY BOX個人套餐」，一次可吃到3口味熔岩披薩馬芬，還搭配副食及飲料等，售價190元起。

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