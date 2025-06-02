麵包店小老闆送貨遭撞腦死！家屬含淚器捐　肇事男賠500萬換緩刑

▲台中去年一起闖紅燈車禍，被追撞的王男腦死器捐，駕駛賠償家屬500萬獲緩刑。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

台中市南屯區去年6月發生一起死亡車禍，王男為20多年麵包店老闆兒子，當天凌晨送貨時，遭闖紅燈的陳男撞上，王男經搶救3天後，被院方2度宣判腦死，家屬含淚器捐。陳男與王男家屬達成500萬賠償，判決前已付了470萬，獲緩刑4年。

去年6月9日凌晨1時許，陳男（28歲）剛從女友家離開，行經南屯區文心路與五權西路口時，闖紅燈追撞前方正在停等紅燈的王姓騎士（46歲），導致王男被彈飛5公尺遠，現場留下滿地麵包，原來王男當時正準備去送貨。

▲▼王男當時正準備去送貨，停等紅燈時突然遭撞擊。（圖／ETtoday資料照）



起訴書指出，王男被緊急送往中山附醫急救後，仍於11日10時許、15時許分別通過腦死判定，確定死亡，王母同意捐贈王男器官，由檢方同意後進行器捐，陳男則被依過失致死起訴。

台中地院審酌，陳男於警詢、偵訊時均坦承不諱，符合自首要得以減刑，考量陳男犯後態度良好，展現悔意，並已與被害家屬達成500萬調解，並在辯論終結前支付470萬，餘款於2027年每月付5千元、2027年起每月付1萬元，若未履行加給付50萬，全案處6月刑期、緩刑4年。