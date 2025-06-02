獨／日上班夜跑車！扛家弟怒殺啃老哥　檢認不符情堪憫恕他無言了

▲台中東區弟殺啃老哥命案今審理，檢方具體求刑6年。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中一名游姓哥哥啃老20多年，弟弟去年一氣之下持木棍把哥哥打死。今審理時，游母說弟弟白天在印刷廠上班，晚上還去跑計程車，每月收入3萬多，一半都會給家用。檢方認為不符情堪憫恕，但仍求處較低6年刑度，游弟聽聞後，在被告席上癱坐、望向天花板，時而搖頭悲嘆。審判長諭知下月宣判。

去年1月22日19時許，東區東乙街發生一起命案，一名游男（45歲）看不慣哥哥（48歲）長期啃老，向爸媽長期討錢，事發當天甚至砸毀客廳、神像以及廚房，游弟回家後，見到家中一團亂，哥哥甚至拿破碎玻璃瓶要攻擊媽媽，拾起球棒追打哥哥，在家門口將人打死。

台中地院今傳游母作證，游母說當天大兒子又討錢，要我去借20萬給他，討錢的事情非常久了，甚至會拿瓦斯桶威脅，至少20年，有時2、3千塊，多的就數萬元，還得去跟人借錢給他，甚至爸爸的這間房子也被拿去抵押700萬，至今都得還。

游母表示，小兒子是印刷工，晚上還會去開計程車賺錢，月收3萬多，一半都會拿回來給家用。大兒子若跟我討不到錢，還會要我去跟小兒子要求，去跟別人借錢花用，事發當天我叫小兒子回家吃飯，正好大兒子在到處亂，小兒子是為了阻止哥哥、保護我。

合議庭審判長劉柏駿問游母，大兒子是否2、3天就會鬧一次？兄弟倆平常有無衝突？游母表示大兒子確實常常鬧，兄弟倆從小則沒有衝突，小兒子都會暗自吞忍，現在欠銀行700萬，每個月都要還好多，小兒子被收押期間只能到處借錢。

▲游弟聽見檢方求刑6年，望向天花板放空許久。（圖／記者許權毅翻攝）



就科刑辯論部分。檢方認為，游男符合刑法第62條自首減刑，但是不符合第59條情堪憫恕。這是長期家庭衝突造成，弟弟打哥哥，檢方跟社會都能看出，是為了保護母親，做出無聲吶喊，試圖要挽救這個家庭，但應該停手於哥哥倒地，正義在那時就能得到衡平，但弟弟卻是一棒又一棒，攻擊20幾下不停手。

檢方指出，哥哥當時已經失去反抗能力，弟弟仍朝頭部攻擊，造成粉碎性骨折，弟弟雖是情緒失控，但是殺意明確。哥哥生前的作為令人作噁，但難道品德完美的人才配擁有生命權嗎？那還要有法院幹嘛？這是社會的底線，游弟刑度可調整下修，加上雙親也多次希望能對小兒子寬容，但法律不允許以此方式奪走生命，考量游男可教化、有懊悔、重返社會可能性高，具體求刑6年。

公訴辯護人指出，被告游男是長期負面情緒累積，被害人當時拿著破碎酒瓶要刺向媽媽，游男受到此情刺激，才觸發犯行。又哥哥長期對一家精神騷擾，被告游男承受長期壓力，才情緒累積導致本案發生。

公辯認為，被告父母當庭表示希望「手梳攑懸（高抬貴手）」、從輕量刑，本案犯行確實是被告不對，但是這個家應該如何善後？父母未來需要被告照顧，甚至還有外頭債務需要承擔，對比20年行為跟20幾下失手，這是何等絕望？認為游男符合情堪憫恕得以減刑。