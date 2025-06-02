　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／日上班夜跑車！扛家弟怒殺啃老哥　檢認不符情堪憫恕他無言了

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中東區弟殺啃老哥命案今審理，檢方具體求刑6年。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅／台中報導

台中一名游姓哥哥啃老20多年，弟弟去年一氣之下持木棍把哥哥打死。今審理時，游母說弟弟白天在印刷廠上班，晚上還去跑計程車，每月收入3萬多，一半都會給家用。檢方認為不符情堪憫恕，但仍求處較低6年刑度，游弟聽聞後，在被告席上癱坐、望向天花板，時而搖頭悲嘆。審判長諭知下月宣判。

去年1月22日19時許，東區東乙街發生一起命案，一名游男（45歲）看不慣哥哥（48歲）長期啃老，向爸媽長期討錢，事發當天甚至砸毀客廳、神像以及廚房，游弟回家後，見到家中一團亂，哥哥甚至拿破碎玻璃瓶要攻擊媽媽，拾起球棒追打哥哥，在家門口將人打死。

台中地院今傳游母作證，游母說當天大兒子又討錢，要我去借20萬給他，討錢的事情非常久了，甚至會拿瓦斯桶威脅，至少20年，有時2、3千塊，多的就數萬元，還得去跟人借錢給他，甚至爸爸的這間房子也被拿去抵押700萬，至今都得還。

游母表示，小兒子是印刷工，晚上還會去開計程車賺錢，月收3萬多，一半都會拿回來給家用。大兒子若跟我討不到錢，還會要我去跟小兒子要求，去跟別人借錢花用，事發當天我叫小兒子回家吃飯，正好大兒子在到處亂，小兒子是為了阻止哥哥、保護我。

合議庭審判長劉柏駿問游母，大兒子是否2、3天就會鬧一次？兄弟倆平常有無衝突？游母表示大兒子確實常常鬧，兄弟倆從小則沒有衝突，小兒子都會暗自吞忍，現在欠銀行700萬，每個月都要還好多，小兒子被收押期間只能到處借錢。

▲游弟聽見檢方求刑6年，望向天花板放空許久。（圖／記者許權毅翻攝）

就科刑辯論部分。檢方認為，游男符合刑法第62條自首減刑，但是不符合第59條情堪憫恕。這是長期家庭衝突造成，弟弟打哥哥，檢方跟社會都能看出，是為了保護母親，做出無聲吶喊，試圖要挽救這個家庭，但應該停手於哥哥倒地，正義在那時就能得到衡平，但弟弟卻是一棒又一棒，攻擊20幾下不停手。

檢方指出，哥哥當時已經失去反抗能力，弟弟仍朝頭部攻擊，造成粉碎性骨折，弟弟雖是情緒失控，但是殺意明確。哥哥生前的作為令人作噁，但難道品德完美的人才配擁有生命權嗎？那還要有法院幹嘛？這是社會的底線，游弟刑度可調整下修，加上雙親也多次希望能對小兒子寬容，但法律不允許以此方式奪走生命，考量游男可教化、有懊悔、重返社會可能性高，具體求刑6年。

公訴辯護人指出，被告游男是長期負面情緒累積，被害人當時拿著破碎酒瓶要刺向媽媽，游男受到此情刺激，才觸發犯行。又哥哥長期對一家精神騷擾，被告游男承受長期壓力，才情緒累積導致本案發生。

公辯認為，被告父母當庭表示希望「手梳攑懸（高抬貴手）」、從輕量刑，本案犯行確實是被告不對，但是這個家應該如何善後？父母未來需要被告照顧，甚至還有外頭債務需要承擔，對比20年行為跟20幾下失手，這是何等絕望？認為游男符合情堪憫恕得以減刑。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
333 0 8339 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／日上班夜跑車！扛家弟怒殺啃老哥　檢認不符情堪憫恕他無言了
快訊／122萬股民喜迎！00919公告最新配息
桌協拔葉伊恬參賽資格　卓榮泰令體育署明快處理：保障選手參賽權
GD爆熱戀TWICE Sana「沉默2月首發聲」！
150萬人注意！4家「久未往來」帳戶管制　網銀額度直接歸零
獨／台大醫院收鈔慘丟387萬！知情者合庫內幕
快訊／中山北路嚴重車禍！　6人送醫
英24歲實境秀男星出車禍！　飛出車外慘死
高鐵自由座夫妻「偷坐商務車廂」　他1招給難看！全場喊爽

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

麵包店小老闆送貨遭撞腦死！家屬含淚器捐　肇事男賠500萬換緩刑

國3通霄段工程車陷火海！黑煙沖天阻視線　數公里塞爆

金門狹巷住宅廚房深夜起火！抽油煙機、瓦斯爐燒毀　險延燒鄰戶

快訊／銘傳大學附近「公車衝撞路樹」！　已6人受傷送醫

北市精舍命案王薀求交保夢碎　與3女弟子延押禁見各2月

又是你！跑車男2周內二度掛假牌上路　還被同一員警抓包

獨／台大醫院收鈔慘丟387萬！業界曝合庫螺絲掉了...疑遭盯梢下手

焚化廠委外員工竊取銷毀私菸賤賣　吐回150萬黑心錢換緩刑

快訊／天雨路滑煞不住　大寮BMW狠撞路邊4車！

毒品通緝犯違停拒檢！揮電風扇攻擊　警噴辣椒水壓制

歌迷點歌喊〈跳樓機〉　蕭煌奇：賣鬧好嗎？

【差點被撞！】孕婦走斑馬線遇黑車不讓！她嚇到往後跳超驚險

高圓圓靠回家補充能量「90%的社交都是消耗」

【跳出局舞舉錯手XD】李珠珢可愛笑出緊急修正

【老公體驗分娩的感受】痛得緊抓老婆手喊我愛你XD

【不爽冷氣冷】見乘客投票否決調高爆氣！阿伯怒罵車長「垃圾」

【幼兒園菜鳥變老手】上學第1天 vs.上學第11天

【吃Buffet最常遇到這種人】見友拿澱粉類+汽水她瘋狂碎念

【誰另一半也這樣？】老公說完晚安不到10秒就睡著　老婆超無奈

en首秀遭質疑對嘴　清唱〈囂張〉闢謠

麵包店小老闆送貨遭撞腦死！家屬含淚器捐　肇事男賠500萬換緩刑

國3通霄段工程車陷火海！黑煙沖天阻視線　數公里塞爆

金門狹巷住宅廚房深夜起火！抽油煙機、瓦斯爐燒毀　險延燒鄰戶

快訊／銘傳大學附近「公車衝撞路樹」！　已6人受傷送醫

北市精舍命案王薀求交保夢碎　與3女弟子延押禁見各2月

又是你！跑車男2周內二度掛假牌上路　還被同一員警抓包

獨／台大醫院收鈔慘丟387萬！業界曝合庫螺絲掉了...疑遭盯梢下手

焚化廠委外員工竊取銷毀私菸賤賣　吐回150萬黑心錢換緩刑

快訊／天雨路滑煞不住　大寮BMW狠撞路邊4車！

毒品通緝犯違停拒檢！揮電風扇攻擊　警噴辣椒水壓制

「愛快羅密歐」確認導入台灣！官方社群上線　3款熱門新車計劃導入

李怡貞爆料掀議自曝「出入很注意安全」！　遭酸蹭流量3回應反擊

基隆銀髮族夏日輕旅行！課程+鐵馬棧道導覽　打造活力老年生活

奈良美智巡展前進金瓜石！全新創作、限定周邊首度亮相

王文洋爆包養「糖爹糖寶貝網站」內幕曝！八大妹假扮學生　揭破解手法

麵包店小老闆送貨遭撞腦死！家屬含淚器捐　肇事男賠500萬換緩刑

大罷免將迎投票階段！拉抬投票率成關鍵　成敗仍看施政議題操作

快訊／122萬股民喜迎！00919再配0.72元平新高　6／17除息

保瑞併購效益爆發　美系外資看好「加碼」目標價1060元

「必勝客+肯德基」APP最新優惠懶人包　必搶6元蛋撻、比薩

【跳出局舞舉錯手XD】李珠珢可愛笑出緊急修正

社會熱門新聞

台南女與2鮮肉睡同房　醒來卻變肉體交流

甜美人妻玩3男　許藍方辯護律師淪陷傳裸照

持刀性侵80歲老婦還拍照！惡狼重判14年定讞

78歲無照翁撞傷8人　特斯拉車主提告了

即／銘傳大學附近車禍！　已6人受傷送醫

高雄21小時內連3起嚴重車禍！釀4死「不到30歲」

人夫開車載女同學　正宮查行車紀錄器錄火了

高雄嚴重車禍！重機騎士傷重亡

好市多女店員遭偷拍裙底！色狼是少校

高雄晚間嚴重車禍！重機騎士命危搶救中

許藍方律師傳大肌肌照　人妻驚嘆：哇塞！很明顯

國3深夜車禍畫面曝光！　25歲男「自撞噴飛亡」

優秀女大生應徵家教遇害　32年前疑案重啟

金錢豹酒店女將假釋　被害家屬給「生路」

更多熱門

相關新聞

台中超巨蛋樣貌首曝光　盧秀燕：非最終定案

台中超巨蛋樣貌首曝光　盧秀燕：非最終定案

台中市長盧秀燕日前公布台中超巨蛋將興建於水湳經貿園區，力拼2030年前完工，包括交通問題、選址問題以及超巨蛋造型問題等，都引發民眾熱議。台中市政府也首度曝光超巨蛋未來可能樣貌，盧秀燕強調，廠商在自提BOT的時候有設計示意圖，並非最終定案，只是一個示意而已。

獨／台中男殺死啃老哥　母心碎求輕判

獨／台中男殺死啃老哥　母心碎求輕判

騎士機車遛狗　牽繩绊燈汪滾整圈

騎士機車遛狗　牽繩绊燈汪滾整圈

台中弟逛夜市遭襲擊！哥手持斧頭猛砍

台中弟逛夜市遭襲擊！哥手持斧頭猛砍

女載德國妹衝下15米山谷車摔爛！驚悚瞬間曝

女載德國妹衝下15米山谷車摔爛！驚悚瞬間曝

關鍵字：

台中啃老哥哥宣判媽媽扛家

讀者迴響

熱門新聞

台南女與2鮮肉睡同房　醒來卻變肉體交流

金曲歌后擺攤遇氣爆！「尪二度燒傷」

基隆直航石垣島2千起　眾人憂墾丁玩完了

葉伊恬參賽權風波　鄭世忠震怒發聲

名醫心肌梗塞後減重！靠1調味料甩20公斤

甜美人妻玩3男　許藍方辯護律師淪陷傳裸照

持刀性侵80歲老婦還拍照！惡狼重判14年定讞

明3地飆36度高溫　周二滯留鋒籠罩全台防劇烈降雨

快訊／8級強風來了　明「鋒面掃全台」雨最大地區曝

體育署長給桌協最後通牒內容曝！

孫儷結婚15年爆「全家移居倫敦」

電商女王銀座買完LV開箱「包包消失了」

歐陽妮妮6個月兒確診新冠！

UNIQLO買衣服「多送一張紙」不要丟　真實用途曝光

經國路也要改名！盧秀燕怒嗆：每天搞這些五四三

更多

最夯影音

更多

歌迷點歌喊〈跳樓機〉　蕭煌奇：賣鬧好嗎？

【差點被撞！】孕婦走斑馬線遇黑車不讓！她嚇到往後跳超驚險

高圓圓靠回家補充能量「90%的社交都是消耗」

【跳出局舞舉錯手XD】李珠珢可愛笑出緊急修正

【老公體驗分娩的感受】痛得緊抓老婆手喊我愛你XD

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面